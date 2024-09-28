快訊／NBA震撼交易！灰狼一哥唐斯被送到尼克　本人反應引熱議

Knicks have acquired Karl-Anthony Towns from Minnesota for Julius Randle, Donte DiVincenzo and a first-round pick via Detroit, sources tell me and @JonKrawczynski. pic.twitter.com/FafQlY48Y1 — Shams Charania (@ShamsCharania) September 28, 2024

記者游郁香／綜合報導

距離NBA新賽季開打還剩不到1個月，上季打進西區冠軍賽的灰狼與尼克進行了一筆重磅交易，《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)披露，灰狼將當家一哥唐斯(Karl-Anthony Towns)送往東區豪門尼克，換回3屆全明星前鋒藍道(Julius Randle)和射手迪文琴佐(Donte DiVincenzo)。

▲灰狼一哥唐斯被交易。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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根據《The Athletic》名記者查拉尼亞的最新報導， 尼克即將達成一筆交易，將明星前鋒藍道、當家射手迪文琴佐打包送往明尼蘇達，換回灰狼一哥唐斯，這個消息震撼整個NBA。

《ESPN》隨後補充報導，作為交易的一部分，灰狼將從底特律手上獲得一枚2025年前13順位受保護的首輪選秀權。

來自肯塔基大學的唐斯是2015年選秀狀元，生涯9季都披灰狼戰袍，場均能砍22.9分、10.8籃板和3.2助攻，外帶1.3火鍋，上季他才幫助灰狼打進西區冠軍賽，但以1勝4敗不敵獨行俠。

值得一提的是，唐斯似乎事前並未被球隊告知交易的消息，他在查拉尼亞的爆料貼文出現後7分鐘，在個人X上留下「…」，看起來對自己被交易也感到很傻眼。