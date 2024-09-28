大谷翔平得點圈近12打數11安打 球迷驚呼：得點圈怪物

▲大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（28日）客場對陣科羅拉多洛磯隊，本場擔綱先發指定打擊，排第一棒。第二個打席中，他擊出帶有1分打點的右外野安打，成功連續10場比賽安打。大谷在得點圈最近12打數擊出11安打，得點圈打擊率高達0.917，網友紛紛湧現讚嘆，「得點圈怪物！」

Shohei Ohtani is now 11 for his last 12 with runners in scoring position



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pic.twitter.com/hMskSHtMVm [廣告]請繼續往下閱讀... September 28, 2024

比賽首局，大谷擊出游擊滾地球遭刺殺。二局上，大谷在得點圈把握住洛磯右投奎安特里（Cal Quantrill）的指叉球，擊出1分打點的右外野安打。上壘後，大谷迅速成功盜壘，取得本季第57盜，超越2001年鈴木一朗的亞洲球員單季最多盜壘成功56盜，成為新的紀錄保持者。

道奇隊在官方社群平台上慶祝這一偉業，將大谷翔平與鈴木一朗的圖片合成，並標註「日本出生的美國職棒球員單季盜壘最多紀錄」。右下角還加上模仿盜壘場景的道路標誌，寫有「注意」的日文。

That's 57 stolen bases for Shohei Ohtani! That is the most by a Japanese-born Major Leaguer in a single season. pic.twitter.com/UesGIrrQRl — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 28, 2024

這一創意設計引起了粉絲們的熱烈反響，「標誌好可愛啊！」「這張圖片真酷！」「道奇隊真的好有品味！」等聲音不斷出現。