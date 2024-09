大谷翔平得點圈近12打數11安打 球迷驚呼：得點圈怪物

▲大谷翔平。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今(28日)客場對陣科羅拉多洛磯隊,本場擔綱先發指定打擊,排第一棒。第二個打席中,他擊出帶有1分打點的右外野安打,成功連續10場比賽安打。大谷在得點圈最近12打數擊出11安打,得點圈打擊率高達0.917,網友紛紛湧現讚嘆,「得點圈怪物!」

Shohei Ohtani is now 11 for his last 12 with runners in scoring position



Just INSANE



