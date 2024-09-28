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衛斯布魯克曝加盟金塊心境　約基奇惺惺相惜：相信他能帶來幫助

▲▼衛斯布魯克。（圖／路透）

▲衛斯布魯克。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

前年度MVP衛斯布魯克（Russell Westbrook）今夏離開洛杉磯快艇，以2年680萬美元（約新台幣2.23億元）轉戰丹佛，改穿金塊4號戰袍。衛少日前在媒體日上談到加盟金塊的心境，「如果能贏得冠軍，我會感激。如果沒有，我也會感謝這個機會。」

生涯至今無冠的衛少，相較MVP時期已褪去銳氣，他認為只要為團隊全力以赴，無論是否能拿下冠軍，都是能接受的。談到本季的目標，他表示，「金塊一直都以正確的方式在打球。我希望能用正確的方式打球，打出正確的籃球風格，能讓每個人參與其中。」

同樣擅長「製造」大三元的金塊一哥約基奇（Nikola Jokic），與衛少惺惺相惜，「他是很適合金塊的球員，相信他會帶來好的幫助。」

即使在雷霆時期與現任隊友莫瑞（Jamal Murray）有過衝突，也曾以超大號三分絕殺過金塊，但衛少和新隊友相處融洽沒有瓜葛，他還調皮地模仿莫瑞的招牌「藍箭」姿勢，讓莫瑞笑了。

談到自己的個性，衛少直言，「人們常常把強度和競爭搞混。」他補充道，「在場上時，我不想四處閒晃、和人握手，我是來球場發揮實力的，場外的我就比較好相處。」

 
關鍵字： NBA衛斯布魯克約基奇莫瑞金塊

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