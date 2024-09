衛斯布魯克曝加盟金塊心境　約基奇惺惺相惜：相信他能帶來幫助

▲衛斯布魯克。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

前年度MVP衛斯布魯克(Russell Westbrook)今夏離開洛杉磯快艇,以2年680萬美元(約新台幣2.23億元)轉戰丹佛,改穿金塊4號戰袍。衛少日前在媒體日上談到加盟金塊的心境,「如果能贏得冠軍,我會感激。如果沒有,我也會感謝這個機會。」

"[The Nuggets] always play the right brand of basketball. I'm always at this stage of my career looking to play the right way regardless of the wins & losses. Playing the proper brand of basketball allows everyone to get involved."



