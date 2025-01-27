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灰狼「蟻人」找喬丹幫解決難題　討教如何應對包夾秒收成效？

▲灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

灰狼當家球星「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)去年「神複製」喬丹(Micahel Jordan)的灌籃和轉身後仰跳投，被球迷戲稱為「喬丹之子」，但本季他身邊少了長人搭檔唐斯(Karl-Anthony Towns)，導致他不斷遭對手包夾，讓他非常困擾。根據《ESPN》的消息，他最近聯繫了喬丹尋求建議，也收到了成效。

被點名是NBA未來門面人選之一的艾德華茲，本季繳出場均26.3分、4.4助攻和5.7籃板，三分命中率來到生涯新高的42.5%，雖然帳面數據依舊出色，但因為身邊少了開季前被震撼交易的前一哥唐斯，他本季不斷遭對手包夾，在場上的空間遭壓縮，讓他感到既困擾又沮喪。

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艾德華茲日前告訴《The Athletic》，「我才23歲，我不想整晚都在傳球，你懂嗎？但他們防守我的方式，我覺得我不得不這樣做。」

▲灰狼「蟻人」艾德華茲末節爆砍20分，全場轟41分賞巫師7連敗 。（圖／路透）

▲灰狼「蟻人」艾德華茲（左） 。（圖／路透）

《ESPN》記者瓊斯(Mark Jones)最近在直播中披露，艾德華茲已經向喬丹求助，「據我從他圈內的一個人那裡了解到，3周前艾德華茲向喬丹請教了如何應對他遇到的一些雙人包夾。他一直非常沮喪，到最近才有所緩解。」

喬丹當初剛進入NBA時，主要依賴垂直跳躍能力和衝擊籃框，但他不得不成長和改變，因為活塞對他使用了「喬丹規則」，祭出大量的雙人包夾和身體對抗，他不得不學會信任隊友，讓他們參與進攻，同時發展了低位技術。

▲▼灰狼蟻人艾德華茲點出自己與喬丹的不同之處。（圖／記者游郁香製）

▲灰狼蟻人艾德華茲被戲稱為喬丹之子。（圖／記者游郁香製）

艾德華茲與喬丹的談話似乎起了作用，最近的5場比賽，他場均能砍30.2分、6.2助攻，三分命中率來到44%，灰狼則取得3勝2敗，雖然輸給了灰熊和騎士，但前役輕鬆擊敗金塊。

美國媒體指出，灰狼需要圍繞艾德華茲來建隊，他是未來的核心，這意味著要找到合適的球員來搭配他，就像公牛替喬丹找來皮朋(Scottie Pippen)、羅德曼(Dennis Rodman)和大量的射手，同時艾德華茲也需要持續進化，喬丹是與他談論這種進化的完美人選。

關鍵字： NBA灰狼蟻人艾德華茲喬丹

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