球界前輩駁斥水原薪資極低之說　曝翻譯薪水：幾乎都自己的





▲儘管水原在文件中主張「薪資極低」，但多位球界前輩駁斥此說，強調這「不能成為藉口」，並斥責其行為「不可原諒」。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

美國檢方於23日（台灣時間24日）向法院提交文件，對涉及銀行詐欺等罪的道奇隊大谷翔平前翻譯水原一平提出求刑，建議判處4年9個月監禁，並向大谷支付1697萬美元（約新台幣5.5億元）賠償金。儘管水原在文件中主張「薪資極低」，但多位球界前輩駁斥此說，強調這「不能成為藉口」，並斥責其行為「不可原諒」。

據美國媒體報導，水原被告最初年薪為8萬美元（約262萬新台幣），2022年增至25萬美元（819萬新台幣），當大谷轉投道奇隊後，薪資翻倍至50萬美元（約1,637萬新台幣）。

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水原被告聲稱自己「24小時隨時待命」工作，且「薪資極低」。另一方面，美國媒體公開了水原被告企圖從大谷銀行帳戶轉帳時的錄音，他巧妙地冒充大谷通過銀行檢查。

美國Podcast節目「Foul Territory」也討論了這個問題。主持人布朗（Scott Brown）表示，「真是可恥的行為。他聲稱工作辛苦薪水低，但在天使隊第一年就有8萬美元，2022年有25萬美元，到道奇隊更有50萬美元。而且，大谷還送他保時捷，另外還有薪水。」

曾效力白襪、大都會的佛拉齊爾（Todd Frazier）嘆息後說，「真令人心痛。明明是信任的夥伴，卻做出骯髒的行為。這是不可原諒的。」前洋基隊的克拉茲（Erik Kratz）表示，「確實有人說薪水低。以MLB的生活水準來說，必須吃高級料理住高級地區，8萬美元確實有點緊。但是，雖然不是全部，但很多成為朋友的翻譯都是由（球員）請客的。那8萬美元的薪水幾乎都可以存下來。」

布朗還強調，「大谷為了他的牙科治療支付了6萬美元（約196萬新台幣），但他騙取這筆錢，用大谷的簽帳金融卡支付。（水原被告）用盡各種手段。」

佛拉齊爾認為，「（低薪）不能成為藉口」，布朗補充表示，「他說『極低』薪資，用詞很強烈呢。大谷拿很好的薪水，你也拿得不少。而且，你應該可以請求幫助的。」

▲佛拉齊爾認為，「（低薪）不能成為藉口」。（圖／達志影像／美聯社）

