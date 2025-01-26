運動雲

>

球界前輩駁斥水原薪資極低之說　曝翻譯薪水：幾乎都自己的

▲▼道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平。（圖／路透）

▲儘管水原在文件中主張「薪資極低」，但多位球界前輩駁斥此說，強調這「不能成為藉口」，並斥責其行為「不可原諒」。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

美國檢方於23日（台灣時間24日）向法院提交文件，對涉及銀行詐欺等罪的道奇隊大谷翔平前翻譯水原一平提出求刑，建議判處4年9個月監禁，並向大谷支付1697萬美元（約新台幣5.5億元）賠償金。儘管水原在文件中主張「薪資極低」，但多位球界前輩駁斥此說，強調這「不能成為藉口」，並斥責其行為「不可原諒」。

據美國媒體報導，水原被告最初年薪為8萬美元（約262萬新台幣），2022年增至25萬美元（819萬新台幣），當大谷轉投道奇隊後，薪資翻倍至50萬美元（約1,637萬新台幣）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

水原被告聲稱自己「24小時隨時待命」工作，且「薪資極低」。另一方面，美國媒體公開了水原被告企圖從大谷銀行帳戶轉帳時的錄音，他巧妙地冒充大谷通過銀行檢查。

美國Podcast節目「Foul Territory」也討論了這個問題。主持人布朗（Scott Brown）表示，「真是可恥的行為。他聲稱工作辛苦薪水低，但在天使隊第一年就有8萬美元，2022年有25萬美元，到道奇隊更有50萬美元。而且，大谷還送他保時捷，另外還有薪水。」

曾效力白襪、大都會的佛拉齊爾（Todd Frazier）嘆息後說，「真令人心痛。明明是信任的夥伴，卻做出骯髒的行為。這是不可原諒的。」前洋基隊的克拉茲（Erik Kratz）表示，「確實有人說薪水低。以MLB的生活水準來說，必須吃高級料理住高級地區，8萬美元確實有點緊。但是，雖然不是全部，但很多成為朋友的翻譯都是由（球員）請客的。那8萬美元的薪水幾乎都可以存下來。」

布朗還強調，「大谷為了他的牙科治療支付了6萬美元（約196萬新台幣），但他騙取這筆錢，用大谷的簽帳金融卡支付。（水原被告）用盡各種手段。」

佛拉齊爾認為，「（低薪）不能成為藉口」，布朗補充表示，「他說『極低』薪資，用詞很強烈呢。大谷拿很好的薪水，你也拿得不少。而且，你應該可以請求幫助的。」

▲大都會三壘手佛拉齊爾（Todd Frazier）。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛拉齊爾認為，「（低薪）不能成為藉口」。（圖／達志影像／美聯社）
 

關鍵字： 水原一平道奇隊大谷翔平美國檢方銀行詐欺

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA上半季亮點／綠軍一哥獲NBA史上最大合約　坦圖102億續約

NBA上半季亮點／綠軍一哥獲NBA史上最大合約　坦圖102億續約

王志庭動念想開早餐店　生涯遺憾沒辦加盟記者會

王志庭動念想開早餐店　生涯遺憾沒辦加盟記者會

王志庭左肩手術沒好轉　回憶旅美生活很快樂

王志庭左肩手術沒好轉　回憶旅美生活很快樂

快訊／謝淑薇奪澳網女雙亞軍　不敵頭號強敵無緣2連霸

快訊／謝淑薇奪澳網女雙亞軍　不敵頭號強敵無緣2連霸

宇宙道奇打造最強先發陣容　專家預測3投手有望創史上首見紀錄

宇宙道奇打造最強先發陣容　專家預測3投手有望創史上首見紀錄

NBA上半季亮點／巴特勒與熱火鬧翻2度遭禁賽　能否如願被交易？

NBA上半季亮點／巴特勒與熱火鬧翻2度遭禁賽　能否如願被交易？

PLG上半季最佳洋將　全能艾賽亞、禁區悍將鉑金雙爭霸

PLG上半季最佳洋將　全能艾賽亞、禁區悍將鉑金雙爭霸

證實大谷翔平清白！水原一平犯罪錄音檔公開　美節目痛批陰謀論者

證實大谷翔平清白！水原一平犯罪錄音檔公開　美節目痛批陰謀論者

水原父求情信曝光：他是善良的孩子...　淚求減刑　

水原父求情信曝光：他是善良的孩子...　淚求減刑　

PLG上半季MVP　本土「夜之魔王」盧峻翔戰績、數據雙料稱霸

PLG上半季MVP　本土「夜之魔王」盧峻翔戰績、數據雙料稱霸

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

熱門新聞

NBA上半季亮點／綠軍一哥獲NBA史上最大合約　坦圖102億續約

王志庭動念想開早餐店　生涯遺憾沒辦加盟記者會

王志庭左肩手術沒好轉　回憶旅美生活很快樂

快訊／謝淑薇奪澳網女雙亞軍　不敵頭號強敵無緣2連霸

宇宙道奇打造最強先發陣容　專家預測3投手有望創史上首見紀錄

NBA上半季亮點／巴特勒與熱火鬧翻2度遭禁賽　能否如願被交易？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA上半季亮點／坦圖獲NBA史上最大約

2王志庭想開早餐店　遺憾沒記者會

3王志庭左肩手術沒好　旅美很快樂

4謝淑薇奪澳網女雙亞軍無緣2連霸

5道奇打造最強先發　有望創紀錄

最新新聞

1薪資極低？大聯盟前球員駁斥水原說法

2水原父求情信曝光：他是善良的孩子

3森井翔太郎　「二刀流潛力」獲球探青睞

4謝淑薇奪澳網女雙亞軍無緣2連霸

5失去佐佐木成轉機　洋基網羅其他新秀

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

行人過馬路遭重機擦撞「刷卡」 超暖駕駛見她不敢過幫擋車

敖犬跟大家有心結..攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原「這是約定」：答應要做到！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366