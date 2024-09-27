運動雲

>

湖人需要傳統中鋒？　瑞迪克：擁有世上最獨特的戴維斯是恩賜

▲▼湖人當家長人戴維斯與爵士「芬蘭司機」馬卡南 。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人當家長人戴維斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

湖人是否需要一位「傳統中鋒」？菜鳥教頭瑞迪克(JJ Redick)在媒體日上被問到相關問題，他反問道，「當你說傳統中鋒的時候，那是什麼意思？」他表示洛城擁有世界上最獨特的球員之一戴維斯(Anthony Davis)是一種恩賜，「以他的身材，很少有人能做到他所能做的事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

戴維斯身高6呎10吋(約208公分)，遠非NBA最高的球員，但他在鞏固籃板和阻攻方面的表現，卻可與任何「傳統中鋒」媲美，他上季場均能抓12.6
籃板及驚人的2.3火鍋，入選年度防守第1隊，在最佳防守球員票選中也名列第4，僅次於4屆最佳防守球員戈貝爾(Rudy Gobert)、「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)和熱火主戰中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)。

▲▼湖人當家長人戴維斯與爵士「芬蘭司機」馬卡南 。（圖／達志影像／美聯社）

對於「傳統中鋒」的定義，湖人新帥瑞迪克很有疑問，「羅培茲(Brook Lopez )算傳統中鋒嗎？這更多的指的是身材。我認為我們不僅擁有世界上最好的球員之一，而且還擁有世界上最獨特的球員之一戴維斯。」他指出，AD不僅兼具控球和進攻技巧，還是世界上最好的防守球員之一。

瑞迪克也直言，他不認為3屆年度MVP約基奇(Nikola Jokic)是一名傳統中鋒，「我不知道有多少傳統(中鋒)，但我想背框的打法，那不是現代的NBA。我認為我們擁有戴維斯是一種恩賜，沒有一個7呎2吋、300磅的球員並不是一個障礙，我不確定那是我們想要的打法。

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯，金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

不過戴維斯確實需要其他禁區「援手」，對此瑞迪克表示，湖人不會要求其他前場球員如海耶斯(Jaxson Hayes)或伍德(Christian Woo)以戴維斯的方式打球，並強調湖人最終會找到「應對」的方法。

《Lakers Daily》指出，湖人可能缺乏被認為是「傳統中鋒」的球員，但他們擁有聯盟史上最具天賦的大個子球員之一戴維斯，「他的進攻風格並非傳統意義上的中鋒，因為他有不少得分來自籃框外。但他在內線仍然是個主宰者，他上季520次在籃框附近出手，命中率是驚人的77.5%。」

關鍵字： NBA湖人戴維斯瑞迪克

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平旅美7年首嚐奪冠滋味　真美子夫人登場「美貌爆發」

大谷翔平旅美7年首嚐奪冠滋味　真美子夫人登場「美貌爆發」

大谷翔平入400壘打俱樂部 ！道奇7:2勝教士連3年分區稱霸

大谷翔平入400壘打俱樂部 ！道奇7:2勝教士連3年分區稱霸

從球僮到中華隊戰友　林泓育抱緊潘威倫致上最深敬意

從球僮到中華隊戰友　林泓育抱緊潘威倫致上最深敬意

下巴掉地上！曹佑寧憶12年前世青賽：大谷飆160，藤浪滑球噁心

下巴掉地上！曹佑寧憶12年前世青賽：大谷飆160，藤浪滑球噁心

大谷翔平56盜平紀錄　近70場取得40盜僅出局兩次

大谷翔平56盜平紀錄　近70場取得40盜僅出局兩次

大谷翔平50轟破紀錄球被搶走　18歲球迷提告禁止拍賣

大谷翔平50轟破紀錄球被搶走　18歲球迷提告禁止拍賣

威能帝投了2人次才發現打擊區線畫歪　古久保覺得很奇怪

威能帝投了2人次才發現打擊區線畫歪　古久保覺得很奇怪

天使連輸「最弱」白襪　球迷感嘆：原來大谷一人扛這種球隊

天使連輸「最弱」白襪　球迷感嘆：原來大谷一人扛這種球隊

勇士完整陣容曝！柯爾搞笑確定1人先發　盼威金斯扛第2得分手

勇士完整陣容曝！柯爾搞笑確定1人先發　盼威金斯扛第2得分手

邱宗志、錢韋杉之子決定返台打球　邱靖13分6籃板4助攻全能助勝

邱宗志、錢韋杉之子決定返台打球　邱靖13分6籃板4助攻全能助勝

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

熱門新聞

大谷翔平旅美7年首嚐奪冠滋味　真美子夫人登場「美貌爆發」

大谷翔平入400壘打俱樂部 ！道奇7:2勝教士連3年分區稱霸

從球僮到中華隊戰友　林泓育抱緊潘威倫致上最深敬意

下巴掉地上！曹佑寧憶12年前世青賽：大谷飆160，藤浪滑球噁心

大谷翔平56盜平紀錄　近70場取得40盜僅出局兩次

大谷翔平50轟破紀錄球被搶走　18歲球迷提告禁止拍賣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷首嚐奪冠滋味　夫人登場美貌爆發

2大谷入400壘打俱樂部！道奇分區稱霸

3從球僮到戰友　林泓育抱緊潘威倫

4曹佑寧憶世青賽　與大谷藤浪美好相會

5近70場取得40盜僅出局兩次

最新新聞

1湖人需要傳統中鋒？瑞迪克巧妙回應

2悍將冠軍路斷8年　逼近聯盟最差紀錄

3台鋼單局5分破　郭俞延生涯首勝

4不把壓力扛　邱智呈：逆轉勝重要

5徐若熙看到打不到　餅總談邱智呈

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

戰樂天桃猿「天變」避敗　林岳平：看左外野有雨勢

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

連續3年單季至少10勝　鋼龍：今年晚了一點

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

古林睿煬4局退場本季最短　林岳平：避免狀態下滑登板

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366