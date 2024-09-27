湖人需要傳統中鋒？　瑞迪克：擁有世上最獨特的戴維斯是恩賜

▲湖人當家長人戴維斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

湖人是否需要一位「傳統中鋒」？菜鳥教頭瑞迪克(JJ Redick)在媒體日上被問到相關問題，他反問道，「當你說傳統中鋒的時候，那是什麼意思？」他表示洛城擁有世界上最獨特的球員之一戴維斯(Anthony Davis)是一種恩賜，「以他的身材，很少有人能做到他所能做的事。」

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戴維斯身高6呎10吋(約208公分)，遠非NBA最高的球員，但他在鞏固籃板和阻攻方面的表現，卻可與任何「傳統中鋒」媲美，他上季場均能抓12.6

籃板及驚人的2.3火鍋，入選年度防守第1隊，在最佳防守球員票選中也名列第4，僅次於4屆最佳防守球員戈貝爾(Rudy Gobert)、「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)和熱火主戰中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)。

對於「傳統中鋒」的定義，湖人新帥瑞迪克很有疑問，「羅培茲(Brook Lopez )算傳統中鋒嗎？這更多的指的是身材。我認為我們不僅擁有世界上最好的球員之一，而且還擁有世界上最獨特的球員之一戴維斯。」他指出，AD不僅兼具控球和進攻技巧，還是世界上最好的防守球員之一。

瑞迪克也直言，他不認為3屆年度MVP約基奇(Nikola Jokic)是一名傳統中鋒，「我不知道有多少傳統(中鋒)，但我想背框的打法，那不是現代的NBA。我認為我們擁有戴維斯是一種恩賜，沒有一個7呎2吋、300磅的球員並不是一個障礙，我不確定那是我們想要的打法。」

不過戴維斯確實需要其他禁區「援手」，對此瑞迪克表示，湖人不會要求其他前場球員如海耶斯(Jaxson Hayes)或伍德(Christian Woo)以戴維斯的方式打球，並強調湖人最終會找到「應對」的方法。

《Lakers Daily》指出，湖人可能缺乏被認為是「傳統中鋒」的球員，但他們擁有聯盟史上最具天賦的大個子球員之一戴維斯，「他的進攻風格並非傳統意義上的中鋒，因為他有不少得分來自籃框外。但他在內線仍然是個主宰者，他上季520次在籃框附近出手，命中率是驚人的77.5%。」