大谷翔平父親千字信祝賀：沒有真美子，就沒有今天的翔平

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平的父母在岩手縣奧州市的家中通過電視觀看愛子贏得分區冠軍的比賽，父親大谷徹也透過媒體向兒子傳達祝賀之意。

▲大谷翔平與愛妻田中真美子抱著愛犬Dekopin。（圖／翻攝自大谷翔平IG）

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62歲的大谷徹，曾是社會人棒球隊三菱重工橫濱隊的野手，並曾擔任大谷翔平所屬少年棒球隊的教練。他特地向日本媒體《體育日本》寄出了一封長達1,046字的信，藉此傳達對兒子的祝福與期望。

全文如下：

翔平，恭喜你贏得地區冠軍！這是你在大聯盟打球以來首次參與冠軍爭奪。即使隔著電視螢幕，我也能看出你比往年更加專注，打得更加投入。

今年翔平迎來與真美子結婚的重要里程碑，看起來他能夠更安心地打球了。去年12月左右第一次聽說他要結婚時，我們全家都很驚訝。老實說，在去年還是單身時，即使去現場看球，也只是在球場裡短暫見面聊天就回來了。結婚後的這個賽季，我們被邀請到他家，一起喝茶聊天，有了這樣的時間是與以往不同的地方，作為父親我感到很高興。

我感覺他比結婚前更能專注於比賽。可能看起來他變得圓滑了一些，稜角少了一點。賽季開始前發生了詐騙事件，我們都很擔心，但是結婚後有人隨時在身邊支持他，我就放心了。如果沒有真美子，就不會有現在的翔平。當然，愛犬Decopin也是個重要的存在。

是否能成功還未可知，但這一切源於高中時期心中萌生的那個夢想——在大聯盟打球。就像我在他進入日本職棒界時所說的，「能把喜歡的事情當作職業是很棒的事。」看到他全力投入棒球的樣子，作為父親我也感到羨慕。

8月初，我們全家在道奇體育場看了三場比賽。他們為我們準備的五樓包廂很豪華，視野很棒。我們剛到時他有打出好球，但之後狀態下滑沒有打出...我擔心會被說成是「不祥之人」。

道奇體育場座無虛席的景象讓我們感到驚訝。歡呼聲之大是前所未有的。在洛杉磯街頭到處都能看到道奇隊的球迷。看到翔平被這麼多球迷接受，我感到由衷的感激。

這次觀賽，我們帶上兩個孫子 － 大兒子三年級的兒子和大女兒三歲的女兒，對整個家庭來說都是很好的經歷。三年級的孫子已經開始在少棒聯盟打球，最近進步很大。以前他對棒球不太在意，現在卻對棒球產生濃厚的興趣，我感覺他看叔叔翔平的眼神也變了。大谷這個姓在岩手並不多見。未來他可能會引人注目，雖然有點擔心，但也很期待。

9月19日對馬林魚的比賽中，翔平創造史無前例的「50-50」。賽季開始前我們並沒有預料到會有這樣的成就。本以為「40-40」已經很了不起了，沒想到他一步步累積上去。不過，正如翔平在記者會上多次提到的，比起記錄，為球隊贏得比賽才是最重要的。即使自己表現出色，如果球隊輸了也不會開心，這種想法從他小時候起就沒變過。

10月開始將是他從未經歷過的季後賽，我現在就開始期待了。最後，我希望他能進入世界大賽並贏得世界冠軍。我從心底支持他。加油，翔平！

▲大谷翔平父親 。（圖／截自X）