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下巴掉地上！曹佑寧憶12年前世青賽：大谷飆160，藤浪滑球噁心

▲▼ 曹佑寧 。（圖／富邦悍將球團提供）

▲曹佑寧過去打球，與好友李宗賢是平鎮高中同學          。（圖／富邦悍將球團提供）

記者王真魚／綜合報導

大谷翔平今天幫助道奇奪國聯西區冠軍，也是旅美7年來初嚐分區冠軍滋味。曾經是棒球員的藝人曹佑寧今日也在社群媒體上回憶12年前世青賽，與大谷翔平、藤浪晋太郎交手的難忘經歷，直言雖然只是短暫的交會，但相當美好。

「當年他們兩位都是最受矚目的球員，」曹佑寧談到，當時的大谷以高中生身份飆出超過160公里的球速聞名，而藤浪則是甲子園連續勝投的王牌，「我記得當年我們好像只和藤浪合影，沒有和大谷，現在想起來，應該兩位都合影的。」

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那一年，中華隊還日本隊交手，藤浪擔任先發投手，而大谷站在外野。對於藤浪的強力投球，曹佑寧說，對戰的記憶實在是因為時間太久遠而逐漸模糊，「只記得那顆快到不行，150幾上竄的快速球，以及他那顆對戰前從未見過的噁心滑球。」

他不好意思地說，當年只能憑本能反應來對戰，基本上根本看不太到球，站上去打擊區的感覺很像是被一個高大、手很長的人按著頭，怎樣揮拳都打不到對方。

曹佑寧特別提到大谷翔平的打擊能力，「對大谷的記憶是，怎麼輕輕揮棒就飛到牆角下。」他進一步提到大谷的揮棒真的是太流暢了，打擊相當全面，「能推能拉，不知道要站哪裡守備更有優勢，以及那個頂級加農砲的外野臂力，真的是傻眼驚呼那種。」

「你你能想像超過160公里以上的球速長傳直達本壘的震撼嗎？真的體會到下巴掉下來的感覺。」曹佑寧最後笑稱，這樣的經歷讓他覺得這一切都非常美好。這些年來，兩位球員已經成為世界級的超級巨星，他仍珍藏著這段青春回憶。

由 @tsaoyuning 發佈
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關鍵字： 大谷翔平曹佑寧世青賽藤浪晋太郎影音

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