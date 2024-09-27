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前NBA球員疑心臟病發作猝逝！　曾被評為威州史上最偉大

記者游郁香／綜合報導

曾被評為威斯康辛州史上最偉大高中籃球員的沃爾夫(Joe Wolf)，今(27)日傳出疑似因心臟病發作猝逝的噩耗，享年59歲。沃爾1987年以首輪第13順位加盟快艇，擁有11年NBA生涯，他過世前在公鹿所屬的G聯盟隊伍威斯康辛鹿群擔任助教。

▲▼前NBA球員、現任公鹿G聯盟球隊助教沃爾夫驚傳猝逝。（圖／達志影像／美聯社）

▲前NBA球員、現任公鹿G聯盟球隊助教沃爾夫驚傳猝逝。（圖／達志影像／美聯社）

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沃爾夫的籃球生涯始於威斯康辛州，他在科勒高中成為明星球員，並在1980年、1982年和1983年贏得州冠軍，他是威州首位麥當勞高中全明星球員，時至今日，該州也僅有8位球員擁有此殊榮。

在《密爾沃基哨兵報》2005年的調查中，沃爾夫被評為威州史上最偉大的高中籃球員。高中畢業後，他進入NCAA名門北卡就讀，大一那年他和「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)成為隊友，並在1987年投入NBA選秀，成為該年首輪第13順位新秀，披上快艇球衣。

▲▼前NBA球員、現任公鹿G聯盟球隊助教沃爾夫驚傳猝逝。（圖／達志影像／美聯社）

▲沃爾夫（右）大學是北卡的一員，曾當過喬丹的隊友。（圖／達志影像／美聯社）

不過沃爾夫在NBA從未站穩先發，11年生涯曾替7支球隊效力，生涯共打了592場比賽，場均上場16.3分鐘，能得4.2分、3.3籃板。退休後他轉任教練，2008年至2013年都是公鹿教練團的一員，並擔任過3支發展聯盟球隊的總教練。

沃爾夫離世前在公鹿所屬的G聯盟隊伍威斯康辛鹿群當助教，球團今日透過聲明緬懷他，「他的一生中，Joe影響了許多人的生活，是一位備受尊敬、喜愛且忠誠的教練和球員。他的才華對公鹿和G聯盟球隊Herd來說是不可或缺的，這8年來他作為球員和教練對我們球隊有著深遠的影響。」

沃爾夫的死因尚未公布，但根據威斯康辛記者米勒(Mark Miller)的報導，他疑似死於心臟病發作。

關鍵字： NBA公鹿Joe Wolf

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