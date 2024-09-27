賈吉連5場炸裂！58轟144打點稱霸聯盟　洋基時隔兩年再獲美東冠軍

記者王真魚／綜合報導

洋基隊重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）擊出在大聯盟領先的第58轟！這是他連續5場比賽擊出全壘打，幫助球隊以10比1擊敗金鶯隊，時隔2年再次贏得分區冠軍，也是相隔2年闖入季後賽。

「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）貢獻4分打點，包括2局下擊出本季第27轟；這也是賈吉和史坦頓今年第14次同場開轟。

賈吉在第7局從貝克（Bryan Baker）手中擊出兩分全壘打，今年累積144分打點，創下自2008年費城人霍華德（Ryan Howard）的146分打點以來，大聯盟單季最高紀錄。這也是賈吉連續5場比賽擊出全壘打，追平個人職業生涯的最佳紀錄。

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在整個大聯盟，賈吉以58支全壘打領先群雄，比排名第二的洛杉磯道奇隊大谷翔平（53轟）多出5支。在美國聯盟中，賈吉的表現更加出色，他以驚人的14支全壘打優勢領先排名第二的巴爾的摩金鶯隊桑坦德（Anthony Santander，44轟），穩居聯盟全壘打王寶座。

維杜戈（Alex Verdugo）第8局也敲出個人第13轟，幫助洋基以10比0擴大領先。

王牌右投柯爾（Gerrit Cole）在6局2/3的投球中只被擊出2支安打，無失分，有1次保送和5次三振，表現出色，獲得個人第8勝。

金鶯先發巴恩斯（Corbin Burnes）5局投球被擊出2支安打，有1次保送和9次三振。他投了69球後退場，很可能會在周二（美國時間）開始的金鶯季後賽首戰擔任先發。他在9月共出賽五場先發，防禦率僅1.20。

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）