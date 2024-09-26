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陳晨威準完全打擊助猿10:6勝出　悍將連5年全年勝率不到5成

▲▼ 陳晨威 。（圖／樂天桃猿提供）

▲陳晨威 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／新北報導

樂天桃猿26日作客富邦悍將，雙方形成打擊戰，悍將開局落後5分，但一度扳平比數，不過比賽後半段牛棚失守，朱育賢擊出致勝打點高飛犧牲打，陳晨威準完全打擊，包括本季第10轟，個人包辦4分打點，獲選單場MVP。 桃猿終場10比6勝出。

悍將今天開局因一壘手董子恩、三壘手王念好接連失誤讓桃猿開啟攻勢，加上捕手捕逸，以及林智平適時安打，猿隊單局攻下3分領先。

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2局上，林立安打上壘，陳晨威2分砲，本季第10轟出爐，為中職本季第7人，另有25次盜壘，為本季首位「10轟、10盜」選手。

值得一提的是，陳晨威今年累計14支三壘打、10轟、25次盜壘、54打點，為中職史上第3人在單季達「10支三壘安打、10發全壘打、20次盜壘成功、50分打點」，上一人為中信兄弟張志豪（2014年），再來是1996年前統一獅洋砲羅偉。

王念好3局將功贖罪，擊出2分打點安打追分，5局再擊出二壘長打，打回1分。6局下，申皓瑋代打敲安，貢獻2分打點追平，王念好擊出滾地球，因對方失誤，助悍將再攻下超前分。

不過7局上，悍將換投張奕遇亂流，桃猿要回領先，林立、陳晨威串連安打，林承飛擊出追平安，朱育賢高飛犧牲打，貢獻勝利打點，林智平補上安打，攻下第8分。

8局上，陳晨威擊出三壘長打，追加2分打點，助桃猿擴大比數、領先至終場。悍將輸掉此戰後，連5年全年勝率不到5成。


 

關鍵字： 桃猿陳晨威富邦悍將中職

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