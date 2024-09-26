台灣總獎金最高亞巡賽　仰德TPC錦標賽150位選手角逐

▲仰德TPC錦標賽 。（圖／大會提供／林聖凱攝影）

記者歐建智／綜合報導

台灣高球賽史總獎金最高的第一場亞巡大賽─總獎金100萬美元（約合台幣3200萬元）的仰德TPC錦標賽(YEANGDER TPC CHAMPIONSHIP），將於9月26日至29日在林口高爾夫球場點燃戰火，這場四回合七十二洞的比賽，吸引了22國150位中外選手角逐冠軍獎杯與冠軍獎金18萬美元（約合台幣576萬元），創下賽史總獎金與冠軍獎金新高紀錄。

仰德自2010年起舉辦這項比賽至今，已有15年14屆，最初的總獎金為30萬美元，自2013年起至2019年，總獎金增加並維持在50萬美元，雖曾因全球疫情影響於2020年停辦，2021年也因持續疫情而縮減為台灣選手參賽。

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2022年再度恢復舉辦這項亞巡賽，今年繼續主辦，且總獎金逐年增加，自2020年的70萬美元，2023年增加至75萬美元，今年再增至100萬美元，締造賽史總獎金新高紀錄。

這項比賽的冠軍獎金也從2020年的美金12.6萬元（約合新台幣378萬元），去年2023年增加到美金13.5萬元，今年再增至18萬美元的新高。

▲仰德TPC錦標賽 。（圖／大會提供／林聖凱攝影）

這場比賽因高額獎金吸引了來自22個國家好手來台競技，包括阿根廷丶澳洲丶孟加拉丶加拿大丶中國丶英格蘭丶西班牙丶瓜地馬拉丶印度丶義大利丶日本丶韓國丶馬來西亞丶菲律賓丶南非丶蘇格蘭丶新加坡丶瑞典丶泰國丶美國丶越南及我國；有98位外籍選手及52位我國選手（含2位台灣業餘選手），職業選手中以泰國選手20位最多丶澳洲16位次之。

比賽由仰德集團與TPGA丶Asian Tour主辦，林口高爾夫球場協辦，比賽區域為南區及西區，比賽球場全長7108碼；這是仰德集團15年來第13度舉辦這項國際性大賽，也是今年在台灣舉辦的三場亞巡賽中首度登場的大賽。

今年亞巡賽共有23場比賽，仰德TPC錦標賽是今年亞巡賽季的第14站賽事，其中有6場是隸屬Inernational Series系列賽。

這場比賽的高額獎金吸引眾多亞巡一流好手來台角逐。亞巡今年獎金最新排名前12位來了5位，包括最新獎金排名第一的美國的卡特林（John Catlin）他並是2018年冠軍；排名第6的澳洲史密斯（Travis Smyth），2022年奪冠，去年居亞；排名第7及第8的兩位韓國選手Minkyu Kim及Hongtaik Kim，以及排名第12的加拿大好手Richard T.Lee。

另外，除了去年冠軍龐姆（Poom Saksansin）前來衛冕，2017年冠軍印度的珊杜（Ajeetesh Sandhu）丶2016年冠軍西班牙的皮傑（Carols Pigem）及2014年冠軍的泰國球員米沙瓦（Prom Meesawat）以及目前ADT獎金排名第一的印度布拉（Gaganjeet Bhullar），也是2012年冠軍及去年第三名，均參與此項賽事盛會，尋求第二度封王。

值得一提的是，2022年日巡賽獎金王日本好手比嘉一貴（Kazuki Higa），也獲得參賽資格前來爭冠，大家可以在這場比賽中一睹眾多歷屆冠軍選手精湛的球技。

▲仰德TPC錦標賽 。（圖／大會提供／林聖凱攝影）

台灣選手已有10年未能奪冠，2011年呂偉智封王後，就一直都是外籍球員抱走冠軍獎盃；2021年因全球疫情，此賽僅有台灣選手參賽，由李玠柏奪冠。2022及2023連續兩年再度均由外籍球員贏走冠軍，李玠柏2022年居亞，以兩桿之差與冠軍失之交臂。

李玠柏目前亞巡獎金及International Series排名均是第42位，都是台灣最佳；且今年在台巡賽的三花TPGA錦標賽奪冠，目前台巡賽獎金最新排名第二，本周尋求生涯亞巡首冠。

台巡賽獎金暫居第5的洪健堯目前在亞巡賽排名暫居第91，International Series 排名第71，曾於2018年此賽獲得第三名最佳，此次出賽尋求亞巡賽首冠。

詹世昌今年目前暫居亞巡賽獎金排名第110位，在International Series排名68位，台巡賽排名暫居第10。他去年此賽並列第四名，是台灣選手最佳名次。

而張緯綸亞巡暫排名105，不過他今年在台巡已拿下兩冠，目前在台巡賽獎金最新排名暫居第三。

劉永華甫於上個月8/21的ADT賽 (BNI Cipuera Golfpreneur Tourn)奪下一冠，暫居ADT獎金排名第三；今年並已在台巡賽拿下三冠，包括追日潤公開賽，近況不錯，目前暫居台巡賽獎金排名第一。

居台灣選手開球距離前茅的王偉軒，今年球技心態均有進步，也在台巡賽搶下兩冠，雖然近一兩年在美次巡及亞巡賽戰績尚未見更大突破，目前台巡獎金暫居第四；本周企欲在國際賽事名次再上一層樓，並尋求亞巡首冠。他在2022年並列第3名收場。

另外，亞巡賽也特別邀請大陸名將張連偉丶馬來西亞的Nicholas Fung丶越南好手 Michael Tran與新加坡的Zaw Moe共襄盛舉。