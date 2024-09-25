2018年亞運後屢遭重挫　林穎欣化不甘心為力量台北大獎賽摘金

▲台灣射擊好手林穎欣。（圖／中華奧會資料照）

文／中央社

歷經東京奧運挫敗以及無緣巴黎奧運，林穎欣將不甘心情緒化成動力，今天在台北國際射擊大獎賽女子10公尺空氣步槍射下金牌後，大幅提振信心，她表示，會拚到身體受不了為止。

2024台北國際射擊大獎賽在公西靶場舉行，林穎欣接受中央社訪問時表示，雖在熟悉的場地進行，但身為地主選手，又背負著奪牌壓力，她坦言，從資格賽就開始緊張，加上決賽又有點慢熱，只能不斷提醒自己一發一發慢慢來。

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林穎欣女子10公尺空氣步槍決賽以249.9分，射退日本選手249.2分，將金牌留在台灣，而宋諭婷則是繼混合團體金牌後，再添1銅。

曾在2018年雅加達亞運混團摘金的林穎欣，後來東京奧運初登五環殿堂表現不理想，遭遇沉重打擊的她並未因此消沉，她抱持著一生不能只參加一次奧運的信念，繼續征戰賽事。

▲台灣射擊好手林穎欣。（圖／體育署提供）

即使爭取巴黎奧運資格失利，也未動搖林穎欣的決心，她表示：「就是覺得不甘心，我認為自己有實力，應該要繼續努力拚才對，會拚到身體受不了為止。」

林穎欣過去使用固定廠牌、型號的槍枝，去年嘗試換新品牌，使用一年後發現依舊適應不佳，直到今年6月慕尼黑世界盃換回原本習慣的槍後，反而狀況越來越好，她大嘆：「應該更早換的，都是學習的經驗。」

談到後續目標，林穎欣表示，有信心參加2026名古屋亞運，關鍵在於能否晉級決賽以及奪牌，但她強調，會繼續努力，力拚再次登上頒獎台。