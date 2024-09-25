運動雲

>

林書豪透露有在台買房計畫　笑回：在夜市附近就好

▲林書豪擔任電梯公司代言人。（圖／記者簡名杉攝）

▲林書豪擔任電梯公司代言人。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

台裔球星林書豪日前宣布回鍋新北國王，續戰新賽季，今(25)日他以電梯公司代言人身份出席活動，他笑說自己第一個想法是，「為什麼找我？」跟團隊討論之後，發現自己的故事跟代言品牌很契合，才決定接下代言，以回台發展第三年的林書豪，透露自己有在台灣北部買房子的計畫，指出，「沒有一定要在哪裡，靠近夜市就好。」

林書豪坦言，知道自己要擔任電梯代言人第一個想法是，「為什麼要找我？」他指出自己以往從沒想過會擔任電梯品牌代言人，但是跟團隊討論過後，發現自己的故事跟品牌很契合，才選擇接下代言，他更指出在拍廣告時更了解到品牌故事，認為這個電梯品牌非常有創意，很喜歡這樣的合作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次的代言林書豪同時曝光數支電視廣告，談到拍廣告時印象深刻的時刻，林書豪指出他在片場看到一位可愛小朋友，一直害羞不願意拍，等到爸爸媽媽帶他去吃冰淇淋之後，才願意乖乖拍攝，觸動了這位「新手爸爸」的心，另外他還說，在拍攝時有18支GOPRO同時在拍他，直呼，「從沒拍過這樣的廣告！」

成為房地產電梯公司代言人，返台發展將步入第三年的林書豪，透露自己有在台灣置產的計畫，他表示現在已經有跟朋友在聊，但沒有很急迫，希望未來能在北部置產，並笑說，「沒有一定要在哪裡，靠近夜市就好。」

電梯品牌董事長許作名談到邀請林書豪擔任代言人的原因，「林書豪在競爭激烈的NBA以華人血統崛起，很不容易，加上他有特殊的文化背景、重視團隊，更有虔誠的信仰，讓他以謙遜、不居功的特質邁向完美，非常符合我們公司的特質。」

關鍵字： 林書豪國王TPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平刷新94年隊史長打紀錄　道奇遭教士「再見三殺守備」落敗

大谷翔平刷新94年隊史長打紀錄　道奇遭教士「再見三殺守備」落敗

林岳平「天變」避敗：我看到左外野好像有一波密集的雨勢...

林岳平「天變」避敗：我看到左外野好像有一波密集的雨勢...

周思齊引退催淚曲　原來是PS女孩小迪親選致敬

周思齊引退催淚曲　原來是PS女孩小迪親選致敬

大谷翔平打擊前遭再見三殺　道奇教頭：機率低於1％的事發生了

大谷翔平打擊前遭再見三殺　道奇教頭：機率低於1％的事發生了

大谷翔平第一次打大聯盟季後賽　官網：這不是他的錯

大谷翔平第一次打大聯盟季後賽　官網：這不是他的錯

被周思齊點名「短今哏」　江坤宇：學長想緩和氣氛

被周思齊點名「短今哏」　江坤宇：學長想緩和氣氛

兄弟日籍教頭與八大業者聚餐？球團澄清：是餐廳內其他客人

兄弟日籍教頭與八大業者聚餐？球團澄清：是餐廳內其他客人

職棒拖累排行？古久保反駁　對「守備一流說」也有疑問

職棒拖累排行？古久保反駁　對「守備一流說」也有疑問

古林睿煬4局退場創本季最短　林岳平：避免狀態下滑

古林睿煬4局退場創本季最短　林岳平：避免狀態下滑

台灣明年2月將舉辦經典賽資格賽　棒協：大聯盟初步允諾

台灣明年2月將舉辦經典賽資格賽　棒協：大聯盟初步允諾

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

熱門新聞

大谷翔平刷新94年隊史長打紀錄　道奇遭教士「再見三殺守備」落敗

林岳平「天變」避敗：我看到左外野好像有一波密集的雨勢...

周思齊引退催淚曲　原來是PS女孩小迪親選致敬

大谷翔平打擊前遭再見三殺　道奇教頭：機率低於1％的事發生了

大谷翔平第一次打大聯盟季後賽　官網：這不是他的錯

被周思齊點名「短今哏」　江坤宇：學長想緩和氣氛

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平刷新94年隊史長打紀錄

2餅總「天變」避敗：左外野有一波...

3周思齊引退催淚曲　PS女孩小迪巧選

4道奇教頭：沒輪到大谷的機率1％　

5大谷第一次大聯盟季後賽　官網：不是他的錯

最新新聞

1台新戰神練習賽不敵KBL安養赤紅火箭

2職棒退步？大聯盟球探剖析兩大關鍵

3PLG新賽季裁判專屬訂製鞋款曝光

4楊昆弼、劉宛渝不定向飛靶混雙奪金

5徐宇煇「通過測試」正式加盟中信特攻

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

五月天為周思齊獻唱滿滿彩蛋　相約花蓮唱「I Love You 無望」

王念好首度MVP秀舞技跳到投降　笑言之前偷練被發現

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

周思齊：看過四萬人一起哭嗎　「感謝當年傻小子加入兄弟」

穿上「黃金聖衣」周思齊幫一把　黃泰龍爆笑分享：他嘴賤是被逼的

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366