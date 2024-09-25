林書豪透露有在台買房計畫　笑回：在夜市附近就好

▲林書豪擔任電梯公司代言人。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

台裔球星林書豪日前宣布回鍋新北國王，續戰新賽季，今(25)日他以電梯公司代言人身份出席活動，他笑說自己第一個想法是，「為什麼找我？」跟團隊討論之後，發現自己的故事跟代言品牌很契合，才決定接下代言，以回台發展第三年的林書豪，透露自己有在台灣北部買房子的計畫，指出，「沒有一定要在哪裡，靠近夜市就好。」

林書豪坦言，知道自己要擔任電梯代言人第一個想法是，「為什麼要找我？」他指出自己以往從沒想過會擔任電梯品牌代言人，但是跟團隊討論過後，發現自己的故事跟品牌很契合，才選擇接下代言，他更指出在拍廣告時更了解到品牌故事，認為這個電梯品牌非常有創意，很喜歡這樣的合作。

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這次的代言林書豪同時曝光數支電視廣告，談到拍廣告時印象深刻的時刻，林書豪指出他在片場看到一位可愛小朋友，一直害羞不願意拍，等到爸爸媽媽帶他去吃冰淇淋之後，才願意乖乖拍攝，觸動了這位「新手爸爸」的心，另外他還說，在拍攝時有18支GOPRO同時在拍他，直呼，「從沒拍過這樣的廣告！」

成為房地產電梯公司代言人，返台發展將步入第三年的林書豪，透露自己有在台灣置產的計畫，他表示現在已經有跟朋友在聊，但沒有很急迫，希望未來能在北部置產，並笑說，「沒有一定要在哪裡，靠近夜市就好。」

電梯品牌董事長許作名談到邀請林書豪擔任代言人的原因，「林書豪在競爭激烈的NBA以華人血統崛起，很不容易，加上他有特殊的文化背景、重視團隊，更有虔誠的信仰，讓他以謙遜、不居功的特質邁向完美，非常符合我們公司的特質。」