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6月中還落後10場！太空人逆轉奪美聯西區冠軍　近8季第7冠

▲休士頓太空人隊奪下美聯西區冠軍 。（圖／達志影像／美聯社）

▲休士頓太空人隊奪下美聯西區冠軍 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

休士頓太空人隊今天（25日）靠著8月底轉隊的金手套老將外野手海沃德（Jason Heyward）轟出逆轉2分砲，以4比3擊敗水手隊，奪下美聯西區冠軍，打進季後賽。

太空人隊今年贏得2024年美國聯盟西區冠軍的過程，跟過去十年中的任何一次都不同。今年美國時間6月18日，他們還落後當時排名首位的水手隊10場比賽，許多人已經認為他們無望，但太空人卻利用3個月逆轉局勢。

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不知什麼緣故，太空人隊從谷底反彈，在七月底前飆升至分區榜首，並且拉開距離，今天贏得了過去8個球季的第7個分區冠軍。

太空人隊已連續八個賽季進入季後賽，下週將在主場迎戰美聯外卡系列賽打上來的球隊，將會是皇家、老虎、雙城和水手其中一隊。

「每個人都是贏家，知道如何贏得比賽。」太空人球星伯格曼（Alex Bregman）說，他參與了最近7次的分區冠軍。「這是這個團隊最重要的品質，我們知道如何贏得棒球比賽，希望我們能繼續這樣做。」

海沃德在8月23日被道奇隊釋出，8月28日加盟太空人，他在5局下2比3落後時，轟出2分全壘打逆轉比賽。伯格曼與塔克（Kyle Tucker）分別在1局下及4局下轟出陽春砲。

太空人隊先發投手瓦德茲（Framber Valdez）狀態不佳，5.2局被8支安打、失3分，但牛棚鎖定失分，為太空人隊贏得了第13個分區冠軍。

關鍵字： MLB棒球

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