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大谷翔平第一次打大聯盟季後賽　官網：這不是他的錯

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

洛杉磯道奇隊打進季後賽，日籍球星大谷翔平終於生涯第一次要在大聯盟季後賽出賽，大聯盟官網撰文說，「這不是他的過錯」。

大谷翔平在2018年加盟天使隊，連續6年都效力天使隊，但天使隊戰績不佳，都無法打進季後賽，今年大谷翔平轉隊加盟道奇隊，終於在今年達成打季後賽的夢想。

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大聯盟官網今天撰文點名今年幾位第一次打季後賽的球員，包括一些棒球界最著名的明星，第一位就是大谷翔平。

官網這樣描述大谷翔平，「自2018年首次亮相以來，大谷翔平在棒球場上完成了被認為不可能的事情。這位二刀流球星在2021年和2023年因在天使隊的打擊和投球表現出色，獲得了2次MVP。」

文中介紹，「儘管由於肘部手術，他（大谷）在道奇隊的第一個賽季並未投球，大谷翔平本賽季重寫了紀錄冊，並進入了自己的類別。最值得注意的是，上週大谷翔平以6打數6支安打、3支全壘打、10分打點和2次盜壘的偉大表現，成為首位50-50俱樂部成員。」

對於大谷翔平今年第一次打季後賽，官網說，「然而，2024年將是大谷翔平首次在大聯盟打季後賽的時候。這並非他的錯，因為儘管他在天使隊的二刀流出色表現，但球隊在他所效力的每個賽季都未能達到.500勝率。」

官網表示，「這將在接下來的幾週內改變，當由大谷翔平領軍的道奇隊將踏上爭奪世界大賽冠軍的征途。」

關鍵字： MLB棒球大谷翔平

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