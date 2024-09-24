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獅猿大戰雨神攪局1:1和局收場　桃猿延長賽仍未開胡

▲▼ 肯特 。（圖／樂天桃猿提供）

▲肯特 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿主場迎戰統一獅的比賽上演了一場精彩的投手大戰，雙方在正規9局戰成1:1平手。就在第10局突破僵局延長賽展開之際，天公不作美，一場突如其來的大雨打斷比賽。經過一番雨停復賽、再度下雨的反覆，兩隊最終決定裁定和局。桃猿本季延長賽中依舊未能開胡，戰績1和4敗。

統一獅近3次對戰桃猿都是派古林睿煬先發，不過他今天只投4局退場，被敲3安，用54球、40球好球，首局被林泓育擊出二壘安打，失掉唯一1分，另有2次三振。

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桃猿推出肯特先發，同樣在首局遭陳傑憲擊出安打失掉1分，接下來投到6局未再丟分，只被擊出3支安打，另有1次四壞球保送、1次觸身球保送，4次三振。

胡智爲5局接手，後援2局；黃竣彥7局登板，兩人鎖住桃猿攻勢。

8局下，獅隊換投吳承諭，2出局一壘有人被梁家榮敲安，但林泓育擊出投手前滾地球遭刺殺。桃猿連2局得點圈有人無法攻下分數。

桃猿牛棚同樣表現出色。蘇俊璋、王志煊、陳冠宇以及陳柏豪各自後援1局，有效壓制住獅隊。

9局下，邱浩鈞登板，讓桃猿三上三下，比賽進入延長賽。

10局下二壘有人，馬傑森短打護送跑者盜三壘，正當宋嘉翔準備上場打擊之際，球場突然下起雨來。

雨勢來得又急又快，統一獅總教練林岳平立即上前向裁判反應。現場工作人員於21:50拉起保護帆布，宣布比賽暫停。
老天爺似乎在和球員們開玩笑。雨勢很快就減弱，工作人員於22:00左右掀起帆布，準備勘查場地狀況。可就在場地整理工作進行到一半時，天公又開了另一個玩笑——22:18，又一波雨勢襲來。

兩隊最後決定裁定和局，桃猿今年在延長賽仍未得分，延長賽一勝難求，戰績為1和4敗。MVP為莊昕諺，他在10局上二壘有人登板，連續解決3名打者，守住突破僵局。

▲▼ 桃園下雨 。（圖／記者王真魚攝）

▲桃園球場下雨 。（圖／記者王真魚攝）
 

關鍵字： 棒球延長賽樂天桃猿統一獅投手大戰中職

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