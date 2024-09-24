周思齊引退催淚曲　原來是PS女孩小迪親選致敬

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟周思齊引退儀式畫下完美句點，最後橋段感動全場。當教練團與隊友依序獻花時，一首悠揚動人的旋律在大巨蛋迴盪，引發球迷們的好奇。這首扣人心弦的歌曲，來自美國著名搖滾樂團「年輕歲月」（Green Day）的經典之作《Wake Me Up When September Ends》。

值得一提的是，這首歌曲的巧妙選用，源自PS女孩小迪（冼迪琦）的獨到建議。

作為周思齊的鐵粉，小迪一直欣賞他的領袖氣質，認為他總能給人安心的感覺。上週末，她以觀眾身份親臨大巨蛋，目睹偶像引退的一刻，難掩內心激動，淚水奪眶而出。

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談到向DJ推薦這首歌的原因，小迪娓娓道來，「我本身就很喜愛Green Day，尤其鍾情這首歌的故事和歌詞。」她解釋道，這是主唱Billie Joe為紀念父親而創作的曲目，「周董就像球員們的父親一樣，時刻提點、引領著他們，是大家心中的一道光。」

「而周董的引退早就訂了在9月份，我相信不只我很想逃避這個月份，很多人也不願看到這一位眾人敬仰的球員離開棒球場。」小迪感慨地說，就如歌名所言，「請在九月結束時才叫醒我」，道出大家內心的不捨。

▲小迪與偶像周思齊合影 。（圖／截自小迪IG）

