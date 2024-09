周思齊引退催淚曲　原來是PS女孩小迪親選致敬

記者王真魚/綜合報導

中信兄弟周思齊引退儀式畫下完美句點,最後橋段感動全場。當教練團與隊友依序獻花時,一首悠揚動人的旋律在大巨蛋迴盪,引發球迷們的好奇。這首扣人心弦的歌曲,來自美國著名搖滾樂團「年輕歲月」(Green Day)的經典之作《Wake Me Up When September Ends》。

值得一提的是,這首歌曲的巧妙選用,源自PS女孩小迪(冼迪琦)的獨到建議。

作為周思齊的鐵粉,小迪一直欣賞他的領袖氣質,認為他總能給人安心的感覺。上週末,她以觀眾身份親臨大巨蛋,目睹偶像引退的一刻,難掩內心激動,淚水奪眶而出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到向DJ推薦這首歌的原因,小迪娓娓道來,「我本身就很喜愛Green Day,尤其鍾情這首歌的故事和歌詞。」她解釋道,這是主唱Billie Joe為紀念父親而創作的曲目,「周董就像球員們的父親一樣,時刻提點、引領著他們,是大家心中的一道光。」

「而周董的引退早就訂了在9月份,我相信不只我很想逃避這個月份,很多人也不願看到這一位眾人敬仰的球員離開棒球場。」小迪感慨地說,就如歌名所言,「請在九月結束時才叫醒我」,道出大家內心的不捨。

▲小迪與偶像周思齊合影 。(圖/截自小迪IG)