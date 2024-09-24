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113年度體育傳炬獎公布！林華韋、鄭志富獲「終身成就獎」殊榮

▲113年度學校體育傳炬獎終身成就獎得主林華韋教授(右)及鄭志富教授(左)。（圖／體育署提供）

▲113年度學校體育傳炬獎終身成就獎得主林華韋教授(右)及鄭志富教授(左)。（圖／體育署提供）

記者簡名杉／台北報導

教育部體育署今(24)日舉辦「113年度學校體育傳炬獎頒獎典禮」，從各縣市及單位推薦名單中選出41個獲獎機關、團體及個人，終身成就獎由林華韋教授及鄭志富教授獲獎，教育部張廖萬堅次長及體育署鄭世忠署長親自到場頒獎及祝賀，並對長年深耕基層學校體育著有貢獻的團體單位、教師及教練們表達感謝。

教育部張廖萬堅次長表示，學校體育的推展，都來自基層默默奉獻耕耘與持續付出，這是讓我國在競技體育及全民運動能保有一定水準的重要基礎。次長也細數2位獲得終身成就獎得主的重要事蹟，一位為現任富邦悍將職棒隊領隊的林華韋校長，其曾任國立體育運動大學校長，並帶領校務蓬勃發展，及長期在行政推動與體育教學精進的前國立師範大學副校長鄭志富特聘教授，因為他們致力於體育界與學術界的人才培養與傳承，讓體育運動精神代代傳承。

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張廖萬堅舉例，今年巴黎奧運、帕運在國內掀起熱潮，都是來自有基層體育良好的扎根。今年獲得學校體育奉獻獎的許美智老師、曾銀助老師及許淑慧老師，張廖萬堅則感謝他們分別在運動禁藥管制、籃球及柔道領域的顯著貢獻。他指出，行政院於今年9月9日國民體育日召開體育暨運動發展部諮詢小組會議，委員組成包含年輕選手、體育界及產業界人士，他們的諸多建言對於運動部成立及推動全民運動有更多助益。

終身成就獎獲獎者林華韋教授致詞時表示，感謝家人尤其是父親的嚴厲指導，教導他品格優先的觀念，他除了把成就與獲獎榮耀獻給父親外，也希望父親能以他為傲。鄭志富特聘教授致詞時，感謝一路以來協助過他的人，並期勉所有獲獎者，永遠成為傳炬獎精神與價值的傳人、散播教育芬芳。

關鍵字： 體育傳炬獎體育署林華韋鄭志富

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