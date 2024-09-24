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為「周特助」送公事包祝福　周思齊讚「悍將很強」球迷歡呼！　

▲▼富邦悍將由丘昌榮代表送給周思齊公事包。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將由丘昌榮代表送給周思齊公事包。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟24日作客新莊球場，周思齊回憶滿滿，富邦悍將賽前特別由丘昌榮代表送禮致意，丘昌榮是周思齊誠泰時期的隊友，丘昌榮說，周思齊未來職務需要看很多資料，因此送上公事包，希望他能培育更多好手。

周思齊在引退活動上招喚昔日誠泰隊友，剛好富邦悍將延賽，丘昌榮當時也特別到場參與。引退儀式上，辜仲諒宣布周思齊將擔任亞洲棒球總會會長特助，周思齊也對培育台灣基層棒球有願景，未來會特別忙碌。

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周思齊在引退儀式上致詞感人又幽默，尤其提到如果在牌桌上看到「小兄弟」，記得帶他們回去練球，引起共鳴。丘昌榮問到，「為什麼可以講出這麼多感人的話？」

周思齊語帶保留回應，「我在新莊球場講這個？」丘昌榮說，「這番話適用於全台灣棒球選手。」最後周思齊也強調，富邦悍將是一支很強的球隊，今天也想打敗你們。

周思齊坦言引退活動結束後昏睡好久，不過他到新莊球場仍準備全套球具維持練球，他笑言，「睡得很好，沒有比賽的壓力，直接攤掉。但仍需要保持訓練，以備不時之需。當我要準備時，可能已經受傷5個人，所以我個人是希望別再出事了。」

▲▼富邦悍將由丘昌榮代表送給周思齊公事包。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將由丘昌榮代表送給周思齊公事包。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 棒球引退禮物友誼深厚

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