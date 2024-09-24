台灣打擊三流？玉木朋孝：都在同個地方跌倒　投手養成是重點

▲ 玉木朋孝 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

中華棒球協會理事長辜仲諒指出，職棒打擊三流、守備一流。統一獅日籍守備教練玉木朋孝對於部分觀點表示認同，「打擊三流方面，感覺打者常常在同個地方跌倒，但守備一流.......？我想還是沒有太讓人安心。」

辜仲諒昨天12強賽記者會表示，台灣的世界排名來到第二，但職棒要加油，不要拖累排行。他進一步指出，世界第二是平均，但成棒沒有世界第二，「台灣守備一流，打擊三流，今年打擊一定要進步，尤其在打擊方面。」

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玉木朋孝表示，其實守備方面，中職選手還沒到令人安心的程度。至於打擊三流，他認為，投手也有關係。

「有好的打者，也要有好的投手，這是相輔相的。」玉木朋孝指出，當面對到層級更高的投手，打者自然會想辦法提升突破，「再者，投手節奏以及對比賽的掌握度，也會連帶影響守備，可能造成守備亂流次數增加。」

「基本上，一場比賽中，投手因素佔了7成，是很重要的一環，畢竟棒球就是從投手把球投出開始的運動。」玉木朋孝也說，「中職是洋投聯盟，這是大家都知道的事情，我想要探討上述的問題，應該也先討論投手養成，該如何教育、提升水準，才是重點。」

玉木朋孝強調，要面對國際賽更高層級的比賽，還是得以本土投手來應戰，「如何提高投手素質，是台灣棒球的課題。」他也觀察到，台灣投手時常在取得2好球後，容易出現失投的情形，「真的滿多次，面對到後段棒次，也有這樣的狀況，我想，雖然是後段棒次，但他能上去還是代表他有一定的實力，2出局後還是不能掉以輕心。」

至於打擊屬於三流，玉木朋孝說，「這兩年觀察下來，我的想法是，打者常常在同個地方跌倒、失敗，作為職業選手，不能只有狀況好時多打一點，不好的話也要突破，不應該在同個情境下被擊倒兩次，這個部分，也有和兄弟總教練平野聊過，是整個聯盟需要改善的地方。」