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張潞、鄭晏晴第1次搭混雙就摘金　稱霸台北大獎賽10M空氣手槍

▲▼鄭晏晴、張潞(右)奪下空氣手槍混雙金牌。（圖／射擊協會提供）

▲鄭晏晴、張潞(右)奪下空氣手槍混雙金牌。（圖／射擊協會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

繼姊弟檔宋諭婷、宋佳彥姐弟聯手拿下10公尺空氣步槍混雙金牌，台灣另一個混雙組合張潞、鄭晏晴也在10公尺空氣手槍摘金，兩人第一次搭檔就締造佳績，有意未來繼續合作。

張潞昨(23)日在個人10公尺空氣手槍決賽以0.1分些微差距，排名第4，無緣拿下第1面ISSF（國際射擊運動總會）獎牌。「昨晚回去後檢討自己欠缺的是什麼，想奪牌的企圖心太強烈。」張潞說，「今天讓自己思想乾淨，專注放在做好每次的動作。」

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鄭晏晴在個人10公尺空氣手槍預賽排名第3，但她是以RPO（Ranking Piont Only）取得參賽資格（每國正選參賽最多3人），成績並不列入排名，因此無緣進入8強決賽。今天在混雙是正式參賽者，難免會有壓力，鄭晏晴說，「從預賽就很緊張，還好學長穩住，我不能拖後腿。」

再過4天才要滿18歲，鄭晏晴目前是培訓隊最年輕的成員，決賽面對新加坡邱韵庭／張嘉恩前3發過於緊張，只射出9.6、8.6、8.5分，使得中華隊以2比4落後。教練郭孟熙當機立斷，向裁判申請暫停，上前安撫情緒，鄭晏晴隨即回穩，不僅連續7發都射出10分以上高分，而且最後10發僅1發未達10分，但也射出9.9分，幫助中華隊以17比7逆轉奪金。張潞稱讚小學妹，「後面我有幾發失誤，還好靠她穩住。」

▲▼鄭晏晴、張潞(右)奪下空氣手槍混雙金牌。（圖／射擊協會提供）

運動「二代子」成長過程幾乎都會背負父親光環的壓力，張潞也不例外。父親是2004年雅典奧運國手張憶寧，張潞不諱言，學生時期一直都想超越父親，直到畢業後才能釋放壓力。「打不好沒關係，知道自己在做什麼就好。」拿下生涯第1面ISSF獎牌後，張潞想跟父親說，「我做到了。」

張潞與鄭晏晴過去都只參加個人賽，這次台北大獎賽前才在協會安排報名混雙。張潞笑說，「我們第一次搭擋，她是近年很出色的後起之秀，跟她搭檔沒有壓力。」第一次搭配就拿下金牌，未來是否想長期合作，兩人同聲，「當然很好，但要看協會安排。」

關鍵字： 射擊台北大獎賽張潞鄭晏晴

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