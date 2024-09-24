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王威晨擁抱周思齊：代替王光輝謝謝你　張志豪崩潰大哭：快輪到我

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式，王威晨與張志豪獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊生涯最終戰賽後引退儀式，王威晨與張志豪獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟22日賽後舉辦周思齊引退儀式，張志豪崩潰大哭，接受訪問時談到心境，「感覺很快就到我了。」王威晨則曝光哭倒在周思齊懷裡時說的話，「代替王光輝謝謝你！」

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兄弟球團為周思齊舉辦為期兩天的引退儀式，第二天賽後隊友一起獻花祝福，讓不少學弟都哭紅雙眼。張志豪回憶湧上心頭，他表示，「感覺很快到我了，很多回憶，2010開始到現在，一起打球十幾年。」

張志豪哭得最慘，他坦言，「剛剛會崩潰是因為，看著很多學長一個、一個引退，想到自己也會走到那一天，很不捨，所以我有感覺到他心裡的感覺，所以就崩潰了。」

王威晨則提到，「我跟他的淵源特別深，他那時候是我爸（王光輝當總教練時）選進來的，後來我2015年進來中信兄弟遇到他。他對我的照顧很特別，我可以很自豪說，他最照顧的選手，應該是我。」

王威晨賽前就預告衛生紙不夠用，要用到毛巾才能止淚，他排在獻花隊伍尾端，「前面哭爆了，大家在獻花我排最後，已經忍不住。上去獻花時，我說『我代表王光輝謝謝你。』他就說，『好，加油！』」

今年春訓緊跟著周思齊一起訓練的高宇杰說，「春訓都想逃避學長的眼睛，不敢對到眼，因為對到就是有事情要說，後面習慣了。今天比較美中不足就是沒有幫他贏球，想說九一連線，沒有連線到。」周思齊在引退儀式記者會中，也再次幽默提醒球迷幫忙注意高宇杰是否變胖。

其實周思齊自己也很注意體態管理，王威晨說，「我們有個約定，他上次說要先減肥，預祝減肥成功。」張志豪則說，「他要好好休息，因為特助不好當，所以送給他啞鈴，以後當特助很少機會運動，可以在家運動，一天舉『16下』維持好自己的Body。」

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式，王威晨獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式，王威晨獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 引退儀式中信兄弟張志豪王威晨周思齊

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