NBA史上最年輕MVP生涯告終？　飆風玫瑰效力灰熊1季就遭釋出

BREAKING: Memphis Grizzlies have waived Derrick Rose.



Rose, 35, averaged 8.0 PPG & 3.3 APG on 46 FG% & 37 3P% in 16.6 MPG in 27 games for Memphis last season.



Who should sign him? pic.twitter.com/Gv3oiKn1Bp — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) September 23, 2024

記者游郁香／綜合報導

35歲的「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)曾是NBA史上最年輕的MVP，無奈自2012年季後賽撕裂前十字韌帶後，他就飽受膝傷摧殘，儘管如此，他仍堅持了16個賽季，上季他轉戰灰熊，因傷只出賽24場，根據《The Athletic》的消息，曼菲斯將釋出他，這是否意味著他的生涯即將告終，引起關注。

羅斯2008年以選秀狀元之姿加盟公牛，2011年，年僅22歲的他就贏得年度MVP獎項，成為NBA史上最年輕的MVP，前途一片光明，但他在2012年季後賽首輪對七六人G1就撕裂前十字韌帶，自此之後傷病不斷，限制了他在籃框周圍的運動能力。

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▲飆風玫瑰羅斯遭到灰熊釋出。（圖／達志影像／美聯社）

這位3屆全明星後衛生涯的「高光」都在芝加哥，他替公牛效力了7季， 場均能砍19.7分、6.2助攻和 3.7籃板。儘管屢次遭傷病重創，他一次次奮起，甚至在2018年披灰狼戰袍期間，猛砍生涯新高50分，不願向命運低頭的他，在NBA屹立了16個賽季。

羅斯2016年夏天被公牛交易後，輾轉待過尼克、騎士、灰狼和活塞，去年夏天他與灰熊簽下2年650萬美元的合約，但他接連遭逢膝蓋、腿筋和下背部傷勢，整季只打了24場，留下場均8分、3.3助攻和1.9籃板的數據。

《 The Athletic 》今日披露，灰熊將釋出羅斯，《ClutchPoints》記者西格爾(Brett Siegel)認為，羅斯的職業生涯可能即將告終，「或許這是體育史上最讓人遺憾的『如果』故事。」

▲飆風玫瑰羅斯遭到灰熊釋出。（圖／達志影像／美聯社）