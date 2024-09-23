12強最後名單10月初確認　旅外球員回來先在斗六集訓

▲世界12強記者會 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

世界12強棒球賽B組預賽11月13日在台北舉行，由中華職棒負責中華隊組訓賽，中職會長蔡其昌今天表示，最後名單預計在10月初確定，旅外球員回國後會先在斗六進行集訓，等待中職總冠軍賽結束後，全隊再投入集訓。

12強棒球賽中華隊60人名單，選訓委員已在9月9日開會確認，旅外球員包含8人，中職含52人。旅外名單中以投手為主，美、日職都有，不過旅外球員李灝宇、鄭宗哲及鄧愷威不參賽。

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今天世界12強棒球賽B組預賽舉行賽事記者會，中職會長蔡其昌表示，中職負責中華隊組訓賽，10月初最後名單確定，旅外球員先回來，會在斗六集訓，等中職總冠軍賽結束後，球員再集合，做最好準備，

蔡其昌表示，上次經典賽打完，針對經典賽的缺失有跟體育署提出一級賽事精進計畫，主要在情蒐，總教練曾豪駒也去美國看旅外球員，對旅外球員掌握高很多，精準度比上次經典賽好很多，

要有贏的準備。

中華隊與日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲分在預賽B組，將於台灣時間11月13日在日本名古屋巨蛋由日本隊出戰澳洲，中華隊在11月13日下午6點在台北大巨蛋出戰韓國，多明尼加與古巴在天母交手。

之後B組賽事在台北大巨蛋及天母球場進行，一直進行到11月18日，中華隊分別在11月14日對多明尼加、16日對日本、17日對澳洲、18日對古巴，都是下午6點在台北大巨蛋。