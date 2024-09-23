捐電動車回饋母校！ 林郁婷憶往日奔趕比賽：只能靠11路公車



▲林郁婷回饋母校，藉此拋磚引玉讓更多人看到運動員的需求。（圖／新北市政府網站，下同）

文／中央社記者高華謙新北23日電

奧運拳擊金牌國手林郁婷的母校鶯歌國中獲民間捐贈電動車。林郁婷說，她在學期間比賽或訓練都浪費太多時間在交通上，還要奔跑趕往比賽會場，很高興學弟妹有更充足時間備戰。

1名不具名的民間人士藉由新北市政府副市長劉和然媒合，以「金牌師徒」林郁婷與教練曾自強名義捐贈1輛價值百萬元的國產電動車回饋鶯歌國中體育團隊。新北市府今天在鶯歌國中舉行捐贈典禮，林郁婷與曾自強等人都出席。

林郁婷分享，過去在學期間經常要移地訓練或比賽，但常在交通耗費大量時間，例如比賽場地若在偏遠郊區，她們不僅沒有車、也沒有經費搭計程車或叫接駁車，就只能靠依靠「11路公車（指雙腳）」，若比賽時間快到了還得跑過去，因此都需很早起床，犧牲睡眠、恢復時間，「我們浪費太多時間在交通上」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她說，現在有這台車可以接駁選手，選手就能睡眠充足、做好最大恢復，在場上也能有最好發揮，很希望為學弟妹提供機會改善環境，讓學弟妹有更充足狀態備戰與訓練。



▲林郁婷與曾自強教練攜手民間人士，捐贈電動車回饋母校鶯歌國中。

林郁婷表示，回饋母校一直是她想做的，感謝有不具名人士讓她有機會共同攜手回饋母校，給予學弟妹機會，「不要看他們現在可能是個頭小、沒什麼自信的樣子，未來也許都會像我一樣站在國際舞台發光發熱」。 她指出，希望她能藉此拋磚引玉，媒合大家為體育做出更多貢獻，讓運動員可以更永續發展，埋下很多很多顆種子。

曾自強說，16年前的開學日，他就站在這個司令台，當時校方介紹「鶯歌國中來了一個拳擊教練叫做曾自強」，當時拳擊隊就在司令台內訓練，他再次看到這個畫面「心中有些珍珠想流下來」。 他表示，16年後再次站在這裡有很多感慨與喜悅，感謝地方協助拳擊隊發展，讓鶯歌在地學生能永續傳承、留在鶯歌高職培訓，讓鶯歌選手沒有流失到外地。

曾自強說，當教練要做的事很多，有時選手說要拿第一名，家長要求補習，課堂老師說要上課，選手有時也會說很累想休息，教練統籌時永遠是在夢想中當「潑墨者」，至於要給教練黑色或彩色，就是在無形中慢慢彩繪，因此他很感謝在地鶯歌師長，也希望更多廠商與社會資源投入。

他接受媒體聯訪時表示，承擔教育工作就經濟層面來說很不划算，但仍必須取捨，就像他當初選擇到鶯歌當拳擊隊教練時，也感受到很多在地企業家協助，當時在訓練資源較艱辛時這些企業都願意陪伴他們，因此他們今天趕來出席這場活動別具意義，尤其奧運金牌不會是一蹴可幾，希望這部夢想列車可以持續前行。



▲林郁婷回憶以前趕比賽只能依靠雙腳通勤。

鶯歌國中校長江明泱指出，學校有多個校隊出去比賽都需要交通工具，例如現在排球隊比賽，除了遊覽車，教練也要再開一輛車載東西，隨時需要支援，因此知道有人要捐贈一輛車給運動團隊、甚至連電動樁都幫忙裝好，讓他們非常感動，「對我們來說真的是及時雨，能更有餘裕讓團隊獲得更好資源」。

劉和然表示，今天捐贈活動代表民間人士對體育的支持，也意味著林郁婷及曾自強回饋母校，不僅是對過去感恩，更是對未來激勵，藉這份傳承幫助更多選手得到支援，號召更多人支持年輕學子體育夢想。（編輯：戴光育）1130923