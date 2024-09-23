職棒退步拖累世界排名？　蔡其昌：分數不能證明水準第二名

▲世界12強棒球賽記者會，中華棒協理事長辜仲諒（中）、中職會長蔡其昌（右） 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

台灣的世界棒球排名升到到世界第2名，中華棒球協會理事長辜仲諒認為職棒退步拖累世界排行，尤其要加強打擊。中職會長蔡其昌表示，只有國家對每一級都很重視，分數加起來不能證明水準第二名。

辜仲諒表示，台灣的世界排名來到第2，職棒要加油，拖累排行，基層一直在進步，職棒一直在退步，一定要努力進步才行，這要跟中職會長蔡其昌討論。

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他表示，世界第二是平均，但成棒沒有世界第二，台灣守備一流，打擊三流，今年打擊一定要進步，尤其在打擊方面。

中職會長蔡其昌表示，大家都說棒球是國球，其實贏球才是我們的國球，辜理事長說連同職業及業餘打擊不好，「但我要和辜理事長報告，棒球的提升是全面性，我們本土投手也很欠缺，很多結構性的問題，需要很多企業多多投入職業棒球運動。」

蔡其昌表示，職棒不在世界排名中，大家都笑說排名第二，但打不到第二，讓大家覺得有愧，第二名解讀的意義，是國家對於各級棒球都很重視，因為計算是從U12開始計算，只有國家對每一級都很重視，分數加起來不能證明水準第二名，但可以證明台灣政府和企業很關注棒球，這是結構性問題。