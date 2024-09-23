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湖人7呎新援歷經「血栓」對回歸很樂觀　仍在等NBA批准

▲▼湖人7呎新援科洛科。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

▲湖人7呎新援科洛科。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

記者游郁香／綜合報導

湖人最近以雙向合約簽下7呎潛力大物科洛科(Christian Koloko)，他上季因血栓問題遭到暴龍捨棄，不過他最近進行私人評估，得到醫生開出的「綠燈」。他接受《TMZ》訪問時強調，自己感覺很棒，現在就等NBA健康檢查小組的批准，「我們非常樂觀。希望一切順利。」

湖人這個休賽季補強計畫頻頻碰壁，最近終於「搶贏」暴龍、快艇和馬刺等隊，與24歲的前場大物科洛科簽下雙向合約，填補另一位長人伍德(Christian Wood)的空缺，伍德這個月上旬再次接受左膝關節鏡手術，確定趕不上10月23日的開幕戰。

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身高7呎(約213公分)的科洛科來自亞利桑那大學，他是2022年次輪第33順位新秀，菜鳥季場均上場13.8分鐘，在籃下的防守表現出色，當他在距離籃框6呎以內防守，對手的投籃命中僅54.3%；他還曾在2022年12月31日對太陽一役，砍進關鍵三分幫助暴龍取勝，那是他該季最令人印象深刻的一戰。

▲▼潛力中鋒科洛科遭暴龍釋出後，驚傳出現血栓問題 。（圖／CFP）

▲科洛科上季驚傳出現血栓問題 。（圖／CFP）

不過科洛科上季遭逢血栓問題，在季中遭到暴龍釋出，整季都未在NBA登場，在歷經生涯恐終結的危機後，這位24歲新星準備好迎接新賽季。他接受《TMZ》訪問時難掩興奮之情，「我感覺很棒。我的醫生給我開了綠燈，現在我們只要等待NBA的批准。我們非常樂觀。希望一切順利。」

被問到想對新東家湖人球迷說些什麼，科洛科喊話，「我會準備好，準備好做任何事情來幫助球隊贏球，目標就是贏球。」

科洛科進入聯盟時就被寄予厚望，作為一名能夠保護籃框和搶籃板的大個子球員，他有望提升湖人的內線防守，增加前場的深度。湖人預計美國時間9月30日舉行媒體日，訓練營也將隨之展開，如果科洛科想從一開始就參加訓練，他必須在這1周盡快獲得NBA健康檢查小組的批准。

▲▼潛力中鋒科洛科遭暴龍釋出後，驚傳出現血栓問題 。（圖／CFP）

▲湖人簽下潛力中鋒科洛科 。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人科洛科Christian Koloko

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