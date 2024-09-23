快訊／大谷翔平9下追平轟本季53轟、4安2盜來到55盜　道奇再見轟

SHOHEI OHTANI HOME RUN TO TIE IT IN THE 9TH!



NO. 53! pic.twitter.com/M1aqPFW8uv — MLB (@MLB) September 22, 2024

記者歐建智／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天（23日）在主場出戰科羅拉多落磯隊，9局下落後2分時，大谷翔平轟出本季第53支全壘打，單場4支安打猛打賞，且有2次盜壘成功、本季55盜，來到「53轟55盜」，貝茲隨後「背靠背」再見全壘打，道奇以6比5逆轉險勝。

大谷翔平只差一盜追平鈴木一朗創下的日本選手在大聯盟單季最多56盜紀錄，但單季128得分已超越鈴木一朗。

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▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

今天大谷翔平擔任先發1棒指定打擊，1局下在0比3落後時打出左外野安打，貝茲也敲安打攻占一、二壘，弗里曼打出雙殺打，大谷來到三壘但未能得分。

2局下一出局一壘有人，大谷翔平打出右外野安打攻占一、三壘，隨後自己盜上二壘，本季第54次盜壘成功。

大谷翔平5局下一壘滾地出局，7局下道奇隊靠2分砲追成3比5，大谷翔平敲出右外野安打，本場第3支安打，之後再盜二壘、第55盜成功，利用隊友安打回來得分，本季第127分得分追上鈴木一朗單季127得分。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

9局下道奇落後1分，大谷翔平首位上場打擊，第4球打出中外野陽春全壘打，追平比數，這支全壘打擊球初速有114.7英里、飛行距離432英尺，大谷本季第53轟出爐，而單季128得分正式超越鈴木一朗。

下一棒貝茲緊接著轟出左外野再見全壘打，以1分逆轉擊敗落磯。山本由伸今天先發3局用79球，被5支安打、4次三振、3次保送，失4分，最後逃過敗投。