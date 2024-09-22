「不是海外顧問！」周思齊轉任周特助　畫願景：希望台灣有大谷

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式，辜仲諒獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟周思齊22日引退儀式，談到辜仲諒在引退儀式上頒發「亞洲棒球總會會長特助」聘書，他笑言，「這不是海外顧問，不要誤會。」

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周思齊未來要做的事，遠比總教練還要困難，他透露，「有跟辜董溝通過，要讓選手成長的成本太高了，我想幫這支球隊系統化，把球隊訓練SOP規劃出來。現有兩間大學都有棒球隊也有很大的球場，還有台中成棒隊，也是體系內的。」他希望把教材一條鞭整理出來，屬於兄弟的訓練系統，分工細一點，效能提高、成本降低。

退役球員也是很好的人才庫，周思齊說，「他們離開球界很可惜，現在台灣棒球是環境最好的時刻，如果可以留下來。」他強調，「這些事我覺得會比總教練更難、更辛苦，這件事很重要，大家很關心我退休後要做什麼事，會私訊我，擔心我發配邊疆，建議我當打擊教練、總教練。」

周思齊要跟大家報告，「我要做這件事比你們說的更困難，也希望大家可以支持我做這件事，兄弟隊退役後也可以留在這個系統。」

至於「亞洲棒球總會會長特助」一職，他表示，「這不是海外顧問，不要誤會。」觀察到台灣面臨困境就是少子化，培訓國外球員是可行之道，「有很多菲律賓、泰國等身材好的球員，藉由兄弟系統化訓練，或許能培養出球員。」

周思齊畫下很大的願景，「期待出現大谷翔平，很有機會讓環境好一點，之前也曾希望大谷翔平是台灣人。也想過以前的天才選手，如果我來訓練他，不知道會怎樣？給他一個很好的教育，也很期待未來台灣有大谷翔平出現，讓大家幾近瘋狂的喜歡他，成為台灣人的驕傲。」