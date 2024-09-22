「用球棒說服球迷」 周思齊引退最怕3種人：老朋友你們真的來了

▲周思齊引退賽，周思齊賽後與球迷合照，過程中激動落淚。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

周思齊22日在台北大巨蛋進行引退儀式上，「我第一次退休給我一些時間，你們真的來了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

「季初引退記者會時，說很想念各位老朋友，你們真的來了，你們好不好？我還滿想念你們的。」周思齊說，「今年是我到兄弟第16個球季，可以看到大家來現場，有這麼多人為我加油，這是我以前無法想像的，謝謝你們！」

引退儀式上，周思齊笑言，最怕三種人，「第一種是不來的，第二種是來了睡著的，第三種是聽我講話不鼓掌的。」

加盟兄弟，回到慶城街第一天報到的時候，周思齊回想，「大家都還不認識我，印象很深的是，我要上象巴時，有人拿球給我，以為要給我簽名，結果他說『請你幫我拿給恰恰（彭政閔）好不好！』」

走過職棒黑暗期，周思齊說，「在那時刻，那個環境，那個年代，我們這種出身的球員，在那支球隊是沒辦法讓人家信服的。曾經看著我的球棒，跟自己說，要爭氣一點。有一天要用球棒來說服他們。到今天目前為止應該有說服到你們，謝謝你們。」

「後來的確很多人來找我簽名，這一路走來不好過，辛苦各位老朋友，印象非常深的，還是恰哥。恰哥說把自己事情做好，把球打好，是我們唯一把你們找回來的方法。」周思齊說。

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式，王威晨獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）