今年夏天是無法形容的回憶！「詹皇」將奧運5環紋在手臂

▲「詹皇」詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

洛杉磯湖人超級巨星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)今年夏天與杜蘭特(Kevin Durant)與柯瑞(Stephen Curry)組成「玄冥三老」，加上一眾NBA的超級巨星，聯手摘下生涯第三面奧運金牌，「詹皇」日前回憶起巴黎奧運的過程，直言是「無法形容的回憶」，他更直接將奧運五環紋在手臂上，永遠將這段美好經歷封存。

生涯曾拿下2008年北京奧運、2012年倫敦奧運金牌的詹姆斯，今年在暌違12年後再度站上奧運殿堂，跟首度參加奧運的柯瑞一起扛起球隊隊長的重任，並以近40歲之齡全勤出賽6場比賽，場均24.5分鐘上場時間斬獲14.2分、6.8籃板、8.5助攻、1.3抄截，不僅率隊拿下生涯第三面奧運金牌，更榮獲大會MVP。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管已經距離奧運結束超過一個月的時間，不過詹姆斯談到今年的奧運之旅，仍歷歷在目，「這次奧運的經歷非常特別，因為我上次參加奧運是2012年的倫敦奧運，已經相隔12年沒有出征奧運了，能跟柯瑞、杜蘭特、我的隊友戴維斯(Anthony Davis)以及其他好手一起並肩作戰，加上能和柯爾(Steve Kerr)教練合作，與史波斯卓(Erik Spoelstra)、魯伊(Tyronn Lue)兩位昔日教練重聚，這真的是一個難以置信的夏天。」

「今年夏天真是一個無法形容的回憶，」詹皇說，「我們把自己比作『復仇者聯盟』，並且一定要達成任務，最終我們成功以紅、白、藍三色代表美國奪下金牌，取得無上的榮譽！」

為了紀念難忘的巴黎奧運，詹皇日前特別增添了一個新刺青在左手臂上，他在社群網站上發布於左手臂刺上「奧運五環」的過程，紀念這段無與倫比的奪金旅途。



