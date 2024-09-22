周思齊引退賽1安、1保送、左中右外野都守了！兄弟1比5落敗封王凍M6

▲周思齊引退賽最終戰。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

周思齊22日引退賽擔任第一棒，選到1保送、敲1安打，合計兩次上壘，兄弟在7局上牛棚遭到狙擊，郭嚴文掃出清壘安打，最終兄弟以1比5落敗，兄弟下半季封王魔術數字凍結Ｍ6。

周思齊最後一舞首打席保送上壘、第二打席右外野平飛安打，第三打席投手前滾地球，第四打席三振，完成生涯6692打席。9局上兄弟取消指定打擊，讓周思齊站上熟悉的左外野，1出局又換到中外野，兩出局後再換右外野，最後在全場球迷歡呼聲中退場。

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攸關下半季戰績的關鍵一戰，味全龍3局上突破，張祐嘉選到保送，王順和掃出深遠二壘安打，李凱威擊出二壘滾地球帶有1打點，龍隊以1比0領先。

周思齊這場引退賽擔任第一棒，4局下敲出團隊第一支安打，不過留下殘壘。兄弟5局下展開反攻，曾頌恩、王威晨連續敲出二壘安打扳回一城。

兄弟先發投手鄭凱文投5局退場，6局啟動牛棚蔡齊哲，製造雙殺仍遭到張祐嘉、王順和連續安打。魏碩成登板，分別以觸身球保送李凱威、四壞球保送郭天信，免費送龍隊超前分。兄弟再換黃恩賜接替登板，郭嚴文掃出清壘二壘安打追加3分，龍隊單局灌進4分奠定勝基。

艾璞樂主投7局，用了93球，被敲4安打，奪3次三振，失1分，奪本季第10勝。

▲郭嚴文。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊引退賽最終戰。（圖／記者李毓康攝）



