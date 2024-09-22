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崔永熙獲籃網雙向合約　中國選秀專家稱能「量產」這樣的球員

▲亞運男籃中國隊崔永熙。（圖／記者林敬旻攝）

▲中國男籃崔永熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡名杉／綜合報導

21歲中國小將崔永熙今年夏天勇敢追夢，赴美挑戰NBA，雖然選秀會上並未中選，但在夏季聯賽後，他獲得布魯克林籃網青睞，用一紙雙下合約簽下他，有望成為史上第七位踏上NBA舞台的中國球員，對此中國的選秀專家王健發文直言，「像崔永熙這樣的球員，我們是可以形成『量產』的。」

身高201公分的崔永熙生涯兩個賽季都與「台灣隊長」陳盈駿同為CBA廣州龍獅隊友，生涯第一個職業賽季，崔永熙就得到39場、平均30.2分鐘出賽機會，平均有11.9分、5.5籃板、2.7助攻、2抄截以及37.1%的三分球命中率，一舉摘下年度最佳新銳球員，去年則進步到50場出賽、平均34.8分鐘上場時間，拿下15.7分、6籃板、3.3助攻、1.7抄截的表現，兩個賽季都獲選年度本土球員第二隊。

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今年CBA賽季結束後，崔永熙毅然決然選擇赴美追夢，報名NBA選秀，雖然未中選，但他馬上與波特蘭拓荒者簽約征戰夏季聯賽，共出賽3場，場均7.2分鐘的上場時間內能斬獲3分、0.3助攻，雖數據並不出色，不過受到籃網青睞，用一紙雙向合約延攬。

中國的選秀專家王健日前談到崔永熙，他指出像是姚明、易建聯這樣的天賦型球員，可能需要幾十年才能出現一個，但像是像崔永熙這樣的球員，是可以形成「量產」的，他挑戰NBA的路，是一條可以讓其他中國小球員複製的路，也能因此鼓勵更多球員赴美「追夢」，最後王健強調，拿到雙向合約僅僅只是開始，希望崔永熙繼續加油，努力將雙向合約「轉正」！
 

關鍵字： 崔永熙NBACBA

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