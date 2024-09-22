難忘周思齊黑暗期穀保宿舍一幕　王威晨稱他亦師亦友：引退會哭爆

▲周思齊引退賽最終場。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟周思齊22日引退賽，現任隊長王威晨感觸很深，終於要與周思齊「最後一齊」，王威晨坦言，就個人而言很沉重，過去講了很多年他即將退休，而今天就是最後一天。「對球員來說從不容易，也設想過自己退休那一天，真的很沈重。」王威晨回憶起與周思齊的緣分，最難忘的是在穀保家商宿舍看到周思齊一個人自主訓練的身影。

王威晨在賽前與大批兄弟OB見面，都是父親王光輝時期的資深球員，他表示，「看到他們過得很健康就很開心，特別跟吳總（吳復連）、李居明、陳義信等前輩打招呼，陳冠任等近期學長也都認識。」

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前一戰賽後已經醞釀情緒，王威晨說，「之前就想過會是爆哭那一個，昨天我有忍住，今天可能困難點，希望不要哭太久。今天可能需要用到毛巾。」

不僅是周思齊的引退賽，對下半季爭冠也很重要的兩場比賽，王威晨坦言，「下半季和全年冠軍的感受都很強烈，大家都還有點綁手綁腳，希望可以更有自信一點。」

談起與周思齊的緣分，王威晨想起在穀保家商宿舍的一幕，「職棒最黑暗的時期，周思齊會到穀保練習，樓上有室內打擊場，我們要去球場練球，出門練球前他就一個人在那裡練習，拿著T座一個人打。等我們練完回來已經6、7點回來要準備吃飯了，他一個人還在那裡打。」

王威晨加盟兄弟與周思齊成為隊友，成為很重要的存在，「他反轉我整個棒球生涯和人生，亦師亦友，像哥哥、也像老師、也像朋友。球場位置也常常坐在他旁邊，跟他的緣分很奇妙。」

「跟他一樣是冷靜派的吧！」王威晨談到與周思齊較為相似之處，「我們不像智勝學長那樣。他改變我很多，是很好學習的，最親近的對象，不管是球場上、球場外都是。」回顧自己業餘時期是得失心很重的人，周思齊會幫助他解析，「如何做可以更長久之類的概念，對我來說很受用。」

▲ 王威晨 。（圖／中信兄弟提供）