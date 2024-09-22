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兒時偶像都來了！周思齊邀兄弟OB齊聚：他們的小舉動是我的世界

▲▼兄弟OB與周思齊合影。（圖／記者楊舒帆攝）

▲兄弟OB與周思齊合影。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟球星周思齊22日在大巨蛋「最後一齊」引退賽，特別邀請兄弟象前輩齊聚一堂，與兒時追逐的球星見面，讓周思齊相當開心，「他們都是我小時候的偶像！」

周思齊表示，「我把他們帶回來了！藉由這個活動聚一聚。」周思齊回憶道，兒時方復興前輩曾帶著他去「四海一家」乙組球隊打球，「他跟我的國中教練以前是隊友，也一起吃過飯，前輩們都很久不見了。陳義信比較常見面。」

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周思齊特別提到，周惠盛與姚百川等前輩，「我是兄弟鐵粉，這些名字我全部都知道，他們雖然是二線球員，但為球隊立下汗馬功勞，反而對他們印象很深刻，陳義信、李居明他們都太紅了。」

周思齊將出版《兄弟上場》把心中的記憶都喚回來並分享給所有球迷。「這個記憶的拼圖，把跨世代的記憶都拼湊起來，讓大家可以記得他們。我在書裡也有寫到這些前輩，像是姚百川也是透過關係找到他，近期這些前輩不一定在棒球圈，可能有人十多年沒有再來球場，也許很多人不記得，希望他們知道，至少有一個人，還記得他們。」

「我可以幫這支球隊建立系統性的歷史。」周思齊對史料特別有熱情，「這對我來說是我的興趣，有人喜歡打高爾夫球，但我真的不行，上次打了130多桿。但我對於寫東西很有興趣，而且我是鐵粉，為偶像做事，對我來說很開心。」

「我覺得他們的一個笑容就影響很大，申請過『郭源治獎學金』，都是正向的小舉動，對他們來說是一個過程，但對我來說是『我的世界』。因為我太喜歡棒球，所以很多棒球的事情，都很想做，對大家來說可能是工作，但這是我的興趣，我比較特別一點。」周思齊說。

▲▼周思齊引退賽最終場。（圖／記者李毓康攝）

▲▼周思齊引退賽最終場。（圖／記者李毓康攝）

▲▼周思齊引退賽最終場。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球兄弟象引退賽周思齊兄弟OB

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