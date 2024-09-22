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說自己比「大猩猩」尤恩強被嗆　魔獸不服氣貼比賽精華回懟

▲▼「魔獸」霍華德。（圖／TAT提供）

▲「魔獸」霍華德。（圖／資料照，TAT提供）

記者簡名杉／綜合報導

近年淡出NBA賽場，開始周遊列國的前超級中鋒「魔獸」霍華德(Dwight Howard)，仍在網路上創造滿滿話題，除了近期與女星Jenn Tran搭檔參加《與星共舞》之外，還在社群網站上跟球迷「筆戰」，證明日前自己在節目上所說的比「大猩猩」尤恩(Patrick Ewing)強這件事所言不假。

日前霍華德與好兄弟楊恩(Nick Young)一起上節目，節目上楊恩發表出驚人言論，他聲稱「狼王」賈奈特(Kevin Garnett)比「石佛」鄧肯(Tim Duncan)還要強，「老大」布萊恩(Kobe Bryant)也比「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)優秀，只是人們不敢承認這些事實，而此時霍華德在一旁插話，強調自己比傳奇中鋒「大猩猩」尤恩(Patrick Ewing)還要強，因此惹火上身。

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▲尼克傳奇中鋒尤恩（Patrick Ewing）。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳奇中鋒尤恩。（圖／達志影像／美聯社）

霍華德此番言論一出，不少網友並不認同，紛紛在網路上對他展開抨擊，其中有一位匿名的網友甚至留言說，「笑死，你根本不會打低位。」意指要霍華德不要拿自己與尤恩相提並論。

但霍華德卻對這個留言認真了，並對此反擊，不只貼出了好幾則他在NBA賽場的精華片段，證明自己在低位有出色的技術，還留言回覆，「不要什麼事都只聽信媒體，自己去查查啦，如果我低位真的這麼爛，那為什麼一對饒舌歌手都要在歌詞裡面寫，『魔獸霍華德在低位。』」

關鍵字： 魔獸霍華德尤恩NBA

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