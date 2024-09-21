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「嘴賤但自律」林恩宇妙語送周思齊　「牛仔好忙」應援再響

記者王真魚／台北報導

昔日誠泰隊友21日回到球場，為中信兄弟周思齊引退獻上祝福，三本柱就差林英傑，無法親臨現場的他透過影片致意。林恩宇賽前以誠泰Cobras身份與昔日領隊林致光、隊友許竹見一同開球，也為現場帶來歡樂氣氛，開玩笑稱，「周思齊雖然很賤，但他很自律，大家不用擔心他。」

林英傑感謝誠泰球迷多年來的不離不棄，「就算到誠泰解散之後到現在，還是一直支持我們，支持仍在球場打拚的球員。」他幽默地叮囑球迷，「思齊引退那天，大家不要哭啊，應該要更開心的。」

林英傑強調，周思齊是誠泰最後一位現役球員，希望大家能開心祝福他。最後，他向周思齊深情喊話，「同學，你辛苦了，我們永遠支持你，希望你引退辦得圓滿，好好享受屬於你的那一天。」

前誠泰領隊林致光也到場送別。他感慨地表示，「看到老朋友，其實我個人感觸非常深。」回顧自己在職棒的七年歲月，他感謝曾經共事的每一位成員，以及始終支持誠泰的球迷們。

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▲▼周思齊引退賽，開球嘉賓林致光、林恩宇、許竹見。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊引退賽，開球嘉賓林致光、林恩宇、許竹見。（圖／記者李毓康攝）

談到周思齊，林致光認為他很幸運，「過去我的子弟兵誠泰Cobras引退時，沒有像他今天這樣，這麼慎重，而且這麼盛大。」他祝福周思齊未來一帆風順。

林恩宇則為現場氣氛增添了不少歡樂。他笑稱看到一些老隊友「衣服有點緊」，有些則變瘦了，「但是我們依然都在，謝謝大家，我們的青春一直有大家。」他還幽默地評價周思齊，「思齊雖然嘴巴很賤，但他很自律，我們都不用擔心他。」

另一位前誠泰球員許竹見到場祝福。他特別感謝右外野的誠泰老球迷，強調「中華職棒能有今天都是靠著大家努力」，並呼籲大家繼續支持台灣的國球——棒球。

賽前，周思齊特意穿上誠泰Cobras球衣，緩步走向右外野。這一幕瞬間將時光倒流，勾起無數球迷的回憶。他向多年來始終如一支持他的誠泰球迷們鞠躬致意，感謝他們在這個特別的日子裡前來為他加油。

當比賽正式開始，周思齊換回兄弟戰袍。為向過去致敬，球團體貼地安排誠泰球迷們負責他首打席的應援。當熟悉的「牛仔好忙」應援曲在球場響起時，現場氣氛瞬間沸騰。這久違的旋律彷彿是一座時光隧道，將所有人帶回周思齊效力誠泰的黃金歲月。

▲▼周思齊引退賽，台北大巨蛋湧入許多誠泰球迷為周思齊應援。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊引退賽，台北大巨蛋湧入許多誠泰球迷為周思齊應援。（圖／記者李毓康攝）
 

▲▼ 周思齊引退賽，中信兄弟球團邀請許竹見(右起)、李明進、張賢智等誠泰OB分享與周思齊在場上一起奮戰的熱血時刻。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊引退賽，中信兄弟球團邀請許竹見(右起)、李明進、張賢智等誠泰OB分享與周思齊在場上一起奮戰的熱血時刻。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 球迷引退賽誠泰中信兄弟周思齊

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