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張志豪、曾頌恩開轟踢館府城獅　中信兄弟保住全年第一

▲張志豪開轟。（圖／中信兄弟提供）

▲張志豪開轟。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟20日作客統一獅，靠著張志豪、曾頌恩開轟，以6比4獲勝，不但止住2連敗，也保住年度戰績第一。

兄弟3局上打線發威，岳東華、高宇杰、張志豪連續安打攻佔滿壘，岳政華敲安打進帳1打點，陳俊秀、許基宏接連擊出高飛犧牲打追加2分。

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兄弟打線4至6局徹底遭到羅昂封鎖，不過7局上江坤宇跑出內野安打，兩出局後張志豪轟出兩分砲，本季第9轟出爐，將比數拉開至5比0。

7局下蘇智傑、陳重廷連續選保送，陳聖平敲安打攻佔滿壘，林岱安適時安打追回1分，也把兄弟先發投手象騎士打退場。隨後邱智呈、陳傑憲安打建功，將比數拉近至4比5，逼得兄弟再換上呂彥青接替成功止血。

9局上曾頌恩對吳承諭敲出陽春砲，為兄弟添加保險分。9局下吳俊偉登板後援，林岱安保送換上陳重羽代跑，林佳緯代打林祖傑的打席，擊出雙殺打。

象騎士主投6局，用了94球，被敲5安打，有4次保送，其中2次集中在第7局，4分失分也都在第7局，防禦率4.50。呂彥青7局下「拆彈」成功，獲選MVP。獅隊先發洋投羅昂主投6.2局，用了109球，被敲7安打包含1轟，奪5次三振，失5分。本季吞下第6敗，對兄弟1勝4敗。

▲▼中信兄弟象騎士。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟象騎士。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 棒球中信兄弟統一獅張志豪曾頌恩

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