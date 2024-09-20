再見滿貫達成40轟　大谷翔平神劇本升級創「51轟、51盜」邁阿密奇蹟

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平20日（台灣時間）在馬林魚主場創造偉大的時刻，以單場3轟、2盜達成「51轟、51盜」壯舉，在這個去年經典賽奪冠的球場，再度見證奇蹟，球迷們罕見給予全場掌聲。

道奇在大谷翔平瘋狂表現領軍下以20比4擊敗馬林魚，完成前所未有的紀錄。他今年剛以再見滿貫砲達成「40轟、40盜」，又以歷史性的猛打達成「50轟、50盜」，在客場罕見獲得全場掌聲，大谷翔平也特別走出休息室向球迷致意。

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但屬於大谷翔平傳奇的一天還沒結束，就在9局上球場氣氛達到最高點時，馬林魚已經讓野手登板，大谷翔平面對109公里的慢速球轟出牆外，達成連3打席全壘打，單場6打數6安打，包含3轟、貢獻10打點。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「感覺很不真實，總是期待他能做出特別的事，而這真的發生了。」隊友蒙西也直呼不可思議。

日本媒體《中日體育》以「邁阿密奇蹟」來形容大谷翔平的表現，大谷賽後直呼是「終生難忘的一天。」日本球迷過往曾談論的「邁阿密奇蹟」，其實是指1996年亞特蘭大奧運時，由中田英壽、城彰二等名將率領的日本U23奧運男足代表隊，以1比0奇蹟戰勝巴西隊。去年經典賽奪冠被形容為「棒球版的邁阿密奇蹟」，大谷翔平今年又再次上演奇蹟。