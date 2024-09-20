打點超越松井、盜壘追趕一朗　美媒看好大谷翔平「55轟55盜」　

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平20日（台灣時間）在馬林魚主場（LoanDepot Park） 達成「51轟、51盜」，美媒看好他繼續朝向「55轟、55盜」里程碑邁進，同時單季120打點已經超越松井秀喜成為新亞洲紀錄，距離鈴木一朗56盜紀錄也近了。

大谷翔平單場6安打，包含3轟，10打點，創下隊史紀錄，單季120打點，超越2005年松井秀喜的116打點，也寫下亞洲紀錄。過去道奇單季最多轟保持者是格林（Shawn Green）2001年的49轟，大谷翔平此戰一口氣敲3轟，刷新隊史紀錄。

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大谷翔平前一戰才剛追平道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）的49盜，此戰跑出2盜達成51盜，距離鈴木一朗2001年菜鳥球季的56盜，只差5盜，只要在剩下9場比賽達標，就有機會再締造一項日本球員紀錄。

美媒《Dodgers Nation》記者坎姆拉斯（Noah Camras）在X發文指出，「大谷翔平打出有史以來最偉大的比賽，達成史上首次『50、50』！下一步是『55、55』！」美媒資深記者南丁格爾（Bob Nightengale）也說，「大谷翔平成為『50、50』俱樂部創始成員，很快就會成為『55、55』創始成員。」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）