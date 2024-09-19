運動雲

>

第51屆永信杯排球賽921開打　總計354支隊伍報名參賽

▲永信杯排球賽睽違兩年再辦，今(18)起開放報名。（圖／記者簡名杉攝）

▲永信杯排球賽。（圖／記者簡名杉攝）

記者歐建智／綜合報導

台灣排球史上，規模最大的戶外排球賽「永信杯全國排球錦標賽」今年將邁入第51屆賽事。在2023年，跨過半世紀的第50屆賽事之後，今年將開始邁向下一個五十年，因此，要以全新的開始，和所有排球人一起大步邁進，迎向未來。所以定下「BRAND NEW START大膽邁進」的口號，再次出發。

總計今年永信杯一共有15組、總計354支隊伍報名參賽，將於9月21日上午於永信運動公園舉行開幕典禮，

[廣告]請繼續往下閱讀...

第51屆的永信杯排球賽按照往例仍舊選在台中市大甲區鐵砧山永信運動公園來舉行，而賽事最大的特色，在於今年新增了社男甲組，並且有四支企業排球聯賽的隊伍報名參賽，全主力陣容，也將會是永信杯戰場上最高實力的對決，讓國內的排球迷們在聯賽開打前就能先睹為快。

本屆永信杯因葡萄桑颱風外圍雲系影響，於賽事期間天氣較不穩定，可能有較大雨勢發生的機率，若雨勢影響賽程進行，大會將啟動雨天備案，並即時公告於永信杯官網、FB、排協官網及台中市府官網，敬請各隊留意相關公告。

今年賽事期間，在第1、第2球場的所有賽事，都將提供網路轉播的服務，讓所有的排球迷都能即時掌握最新賽況。

關鍵字： 排球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

U18亞青中華隊成功奪冠　最新棒球世界排名站上第2

U18亞青中華隊成功奪冠　最新棒球世界排名站上第2

「全部不一樣了！」王威晨翻轉觀念　丹尼爾助攻打造全能打者

「全部不一樣了！」王威晨翻轉觀念　丹尼爾助攻打造全能打者

忍傷完賽「看到爸爸訊息淚崩」　戴資穎：還能走就努力吧

忍傷完賽「看到爸爸訊息淚崩」　戴資穎：還能走就努力吧

金塊簽下大三元製造機衛少　美媒：該禁止他投三分球

金塊簽下大三元製造機衛少　美媒：該禁止他投三分球

不甘追隨！平野引薦丹尼爾突破美日框架　描繪台灣棒球新藍圖

不甘追隨！平野引薦丹尼爾突破美日框架　描繪台灣棒球新藍圖

五月天為周思齊引退獻唱禁拍照？球團聲明打臉：歡迎球迷紀錄回憶

五月天為周思齊引退獻唱禁拍照？球團聲明打臉：歡迎球迷紀錄回憶

大谷季後賽投球？羅伯斯暗示引爭議　美媒：應解雇相關人員

大谷季後賽投球？羅伯斯暗示引爭議　美媒：應解雇相關人員

大谷翔平跑出49盜追平教頭紀錄　道奇8比4擊敗馬林魚

大谷翔平跑出49盜追平教頭紀錄　道奇8比4擊敗馬林魚

「沃神」退休告別NBA與媒體業　下一步將回母校男籃當GM

「沃神」退休告別NBA與媒體業　下一步將回母校男籃當GM

快訊／TPBL職籃正式揭曉神秘面紗　新任秘書長齊文駿接任

快訊／TPBL職籃正式揭曉神秘面紗　新任秘書長齊文駿接任

台灣人波蘭街頭扯鈴炫技　教喊「水啦」全場台味應援

熱門新聞

U18亞青中華隊成功奪冠　最新棒球世界排名站上第2

「全部不一樣了！」王威晨翻轉觀念　丹尼爾助攻打造全能打者

忍傷完賽「看到爸爸訊息淚崩」　戴資穎：還能走就努力吧

金塊簽下大三元製造機衛少　美媒：該禁止他投三分球

不甘追隨！平野引薦丹尼爾突破美日框架　描繪台灣棒球新藍圖

五月天為周思齊引退獻唱禁拍照？球團聲明打臉：歡迎球迷紀錄回憶

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U18亞青中華隊奪冠　世界排名第2

2丹尼爾助攻！王威晨鳥碰化身全能打者

3戴資穎忍傷完賽「看到爸爸訊息淚崩」

4金塊簽衛少　美媒：該禁止他投三分球

5平野引薦丹尼爾　描繪台灣棒球新藍圖

最新新聞

1TPBL職籃創舉　高柏鎧再打3年成本土

2盜壘不刻意　岳政華：一定百分百

3TPBL職籃成立　預告10年站上亞洲巔峰

4媒體爆五月天禁拍照？兄弟聲明打臉

5張祐嘉曾考慮當模特？葉總：放屁啦

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平敲出本季第48轟　距「50-50」只差2轟2盜

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

中信盃黑豹旗球員唱國歌打鬧　辜仲諒：有什麼資格打球？

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366