斯巴達障礙跑北市站調整賽道難度降低　邀老少共襄盛舉

▲斯巴達障礙跑台北市站將展開。（圖／主辦單位提供）

記者簡名杉／綜合報導

斯巴達障礙跑競賽今年邁入第八個年頭，以難度最高聞名的新北市站今年將在10月19、20日登場，而且在VERVE贊助推動下，今年還取得迪士尼的授權將推出漫威復仇者聯盟主題賽，在今年難度稍降低下，將成為今年最考驗台灣斯巴達勇士的年度封關戰！



本次新北場次的競賽場地和去年一樣，依然選在平溪開跑，雖然去年因天候不佳降雨，導致出現賽道難度變高完賽率下降，創下首次無人完成Ultra 50k賽事的艱難紀錄，以及無法報到和停車困難的問題，但斯巴達主辦單位今年特別調整賽道，並請美國總部指派的國際賽事總監多次前來場勘，更委請新北市府全力協助安排，增加免費接駁及停車區域，同時報到系統也完全調整成離線報到。

斯巴達特別邀請三位斯巴達推廣大使－金鐘「女兵」梁舒涵、唱作歌姬林采欣、「小林志穎」Dylan親臨現場與大家見面，參加過國內外共六場的斯巴達學姐梁舒涵，去年為斯巴達獻唱主題曲，符合斯巴達勇士《沒在怕的》精神，過往還參加過英國Tough Mudder賽。

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參加斯巴達比賽已經有兩年賽事經驗的梁舒涵，對訓練後整體體能提升不少很有感，連一起打羽球的朋友都覺得她有明顯改變，她說，「這次賽前有做更大範圍的鍛鍊，一直保持持續運動的狀態。參加斯巴達不僅能達到運動不間斷，每年參賽也都會給自己一個目標，逐年挑戰自我，這樣的成長相當有益。」

本身就熱愛運動的林采欣在七月知道成為推廣大使之後便開始加強鍛煉，因為是首次參賽，World Gym的斯巴達訓練營更是幾乎零缺席場場都到，還要求教練不要留情多多訓練自己的臂力和上身力量，就是為了面對關卡時可以順利通過挑戰，不能丟了推廣大使的臉，要好好表現，她說，「因為是我第一次參加這種的比賽，我很緊張，因為以往習慣挷是做重訓跟有氧，現在還要增加耐力心肺的訓練，我也翻找了許多以前其他選手的參賽影片，可說是做了相當多的功課，我的目標是要完賽。」

一出場就被大讚帥氣的台瑞混血兒Dylan，15歲的他表示第一次參加大型賽事活動又兼任推廣大使有點緊張。在比賽中最擔心的其實是怕自己會中途放棄，但除了原本就有在騎自行車、衝浪、打籃球之外，為了斯巴達競賽也開始規律運動，他說，「最近有開始做了訓練上的調整和舉啞鈴等等，希望透過參賽之餘可以變更強壯，現在對於完賽充滿了信心。」在記者會現場上，Dylan也再次示範標準的剝皮跳，驗證他年輕氣盛的強大身心。

斯巴達台中場季軍暨世界錦標賽台灣代表選手何孟秋，也以斯巴達大使的身份蒞臨，和大家分享自已在斯巴達競賽中的過往經驗以及對未來的期待，2017便開始參加斯巴達競賽的何孟秋，其實過去是一名羽球選手，而在因緣際會之下由朋友推薦報名斯巴達競賽後，便開啟了他的障礙路跑生涯。

被問到參加斯巴達競賽對人生的影響，何孟秋表示障礙賽的各項賽程讓他體悟到，就算再難的挫折，只要勇敢去突破就會過去了，這也體現在何孟秋的運動成就上；繼擔任斯巴達大使一直之後，在確定已經得到亞錦和世錦賽參賽資格，11月將飛往阿布達比代表台灣跑進世界錦標賽，面對從未接觸過的沙漠地形，何孟秋依然做足身體已經心情上的準備，盡全力迎接未知的挑戰。



不只有挑戰極限的大人賽事，Spartan Kids斯巴達小勇士賽更能讓孩童在競賽的過程中養成愛運動的習慣，進而讓身體更為強壯的方法之一。在這全核心都能充分發揮的斯巴達，期待能成為全民在後疫情時期最重要的運動方式之一。