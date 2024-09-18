忍傷完賽「看到爸爸訊息淚崩」　戴資穎：還能走就努力吧

▲台灣球后戴資穎忍傷拚戰，止步中國賽32強 。（圖／badminton photo提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎今(18)日出戰超級1000系列中國公開賽首輪，帶著傷雙膝傷勢拚戰的她雖以14比21讓出首局，次局一度連得15分扳回一城，決勝局硬是化解兩個賽末點，無奈最終逆轉未果，止步32強，賽後她看到「戴爸」傳來的鼓勵訊息，忍不住淚崩，但她堅強表示，「不確定自己還能走多久，但還能走，就努力吧！」

深受膝蓋傷勢所苦的戴資穎，過去3站2度退賽，她本周仍如期參加中國公開賽，首戰對上世界第38的丹麥女將雅各布森(Julie Dawall Jakobsen)，鏖戰了43分鐘，仍以14比21、21比7、19比21落敗。她賽後道出內心的難熬，「這些難受的日子，還在進行著，不確定該怎麽繼續下去。但感恩我有支持我的家人，不管我赢或輸，都會在第一時間給予我安慰。」

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「戴爸」戴楠凱在比賽結束後傳訊息鼓勵小戴，「辛苦穎兒。先冰敷，準備吃飽飽，按原計劃走。這就是人生，做自己想做的事，勇敢做自己。最後一哩路，希望一切順心。」

戴資穎看到爸爸的訊息忍不住淚崩，「謝謝我親愛的老爸，本來很開心自己完成了比賽，下來看到這些字，眼淚又忍不住掉下來。也謝謝我的團隊，在這麽困難的情況下，繼續支援我。謝謝林醫師，每一場賽後都關心著我的狀況，回去繼續治療。」她不諱言，不確定自己還能走多久，仍堅強地說，「但還能走，就努力吧！」讓球迷看了十分揪心。

戴資穎上周曾坦言，「其實有點不知道該不該堅持下去......但真的謝謝大家給我的鼓勵，謝謝你們選擇支持我。」「戴爸」本周受訪時則透露，小戴仍會按原定計劃繼續比賽到年底，但一切要視腳傷情況而定。