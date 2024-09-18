運動雲

>

中國賽大爆冷！2屆奧運金牌安賽龍首輪出局　遭「復仇」衛冕夢碎

▲▼丹麥名將安賽龍。（圖／達志影像／美聯社）

▲丹麥名將安賽龍。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

今夏完成奧運羽球男單金牌2連霸的丹麥名將安賽龍，上周才剛奪下香港公開賽冠軍，本周卻在超級1000系列中國公開賽首輪就爆冷出局，他與香港賽決賽的對手雷蘭曦再次狹路相逢，鏖戰了67分鐘，以19比21、21比17、16比21落敗，總局數1比2止步男單32強，尋求衛冕夢碎。

30歲的「龍王」安賽龍曾佔據球王寶座183周，目前名列世界第2，他在國際賽場戰功彪炳，今夏才剛在巴黎衛冕男單金牌，他也是兩屆世錦賽金牌得主、3屆歐錦賽冠軍，上周他剛在香港公開賽贏得個人本季巡迴賽第3冠，本周轉戰中國公開賽，再次交手香港賽決賽對手雷蘭曦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼丹麥名將安賽龍。（圖／達志影像／美聯社）

▲丹麥名將安賽龍。（圖／達志影像／美聯社）

安賽龍在香港賽決賽以21比9、21比12碾壓世界第28的雷蘭曦，不過雙方今日再戰，身為第2種子的「龍王」並沒有討到便宜，還陷入苦戰，他鏖戰了67分鐘，以19比21、21比17、16比21落敗，爆冷止步男單32強，代表地主出賽的雷蘭曦上演「復仇記」，終結了安賽龍的衛冕美夢。

值得一提的是，除了安賽龍之外，男單前4種子只有「頭號種子」球王石宇奇順利晉級16強，第3種子馬來西亞一哥李梓嘉敗給日本渡邊航貴，地主第4種子李詩灃則不敵台灣一哥周天成。

關鍵字： BWF羽球安賽龍中國公開賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

不甘追隨！平野引薦丹尼爾突破美日框架　描繪台灣棒球新藍圖

不甘追隨！平野引薦丹尼爾突破美日框架　描繪台灣棒球新藍圖

道奇9:11輸球魔術數字消失　大谷翔平48轟再創亞洲紀錄

道奇9:11輸球魔術數字消失　大谷翔平48轟再創亞洲紀錄

「我手還在發抖...」幸運女球迷接到大谷第48轟：絕對不賣！

「我手還在發抖...」幸運女球迷接到大谷第48轟：絕對不賣！

丹尼爾引領打擊革命　看好宋晟睿天花板：揮棒速度可以更快

丹尼爾引領打擊革命　看好宋晟睿天花板：揮棒速度可以更快

賣掉持有超過20年獨行俠的原因　庫班：我喜歡顛覆現狀

賣掉持有超過20年獨行俠的原因　庫班：我喜歡顛覆現狀

鄭宗哲升上3A！離大聯盟僅一步之遙

鄭宗哲升上3A！離大聯盟僅一步之遙

中國賽大爆冷！2屆奧運金牌安賽龍首輪出局　遭「復仇」衛冕夢碎

中國賽大爆冷！2屆奧運金牌安賽龍首輪出局　遭「復仇」衛冕夢碎

大谷翔平追逐「50－50」　前隊友「神鱒」：他會達成的

大谷翔平追逐「50－50」　前隊友「神鱒」：他會達成的

史上最速40-40紀念球上架！大谷翔平傳奇一擊待價而沽

史上最速40-40紀念球上架！大谷翔平傳奇一擊待價而沽

大谷季後賽投球？羅伯斯暗示引爭議　美媒：應解雇相關人員

大谷季後賽投球？羅伯斯暗示引爭議　美媒：應解雇相關人員

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

熱門新聞

不甘追隨！平野引薦丹尼爾突破美日框架　描繪台灣棒球新藍圖

道奇9:11輸球魔術數字消失　大谷翔平48轟再創亞洲紀錄

「我手還在發抖...」幸運女球迷接到大谷第48轟：絕對不賣！

丹尼爾引領打擊革命　看好宋晟睿天花板：揮棒速度可以更快

賣掉持有超過20年獨行俠的原因　庫班：我喜歡顛覆現狀

鄭宗哲升上3A！離大聯盟僅一步之遙

讀者回應

﻿

熱門新聞

1平野引薦丹尼爾　描繪台灣棒球新藍圖

2道奇魔術數字消失　大谷48轟再創紀錄

3女球迷接到大谷全壘打：手還在抖

4丹尼爾掀打擊革命　激發宋晟睿天花板

5庫班談賣掉持有超過20年獨行俠的原因

最新新聞

1戴資穎忍傷拚中國賽無緣16強

2整併專任教練考核　體育署1個月定案

3中國賽大爆冷！奧運金牌安賽龍首輪出局

4三流到A組　周思齊回母校捐贈30萬

5奧圖維「脫鞋脫襪」被驅逐出場

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

張志豪開轟「解鎖陳禹勳」曝曾與太太討論　追趕蘇緯達代打轟

徐若熙飆生涯最速158　葉總：他豁出去了！還有A級投手期待

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

蔡依林台上被煙嗆到「到幕後狂按XD」　見自己現身大螢幕「害羞躲起來」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366