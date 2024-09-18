中國賽大爆冷！2屆奧運金牌安賽龍首輪出局　遭「復仇」衛冕夢碎

▲丹麥名將安賽龍。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

今夏完成奧運羽球男單金牌2連霸的丹麥名將安賽龍，上周才剛奪下香港公開賽冠軍，本周卻在超級1000系列中國公開賽首輪就爆冷出局，他與香港賽決賽的對手雷蘭曦再次狹路相逢，鏖戰了67分鐘，以19比21、21比17、16比21落敗，總局數1比2止步男單32強，尋求衛冕夢碎。

30歲的「龍王」安賽龍曾佔據球王寶座183周，目前名列世界第2，他在國際賽場戰功彪炳，今夏才剛在巴黎衛冕男單金牌，他也是兩屆世錦賽金牌得主、3屆歐錦賽冠軍，上周他剛在香港公開賽贏得個人本季巡迴賽第3冠，本周轉戰中國公開賽，再次交手香港賽決賽對手雷蘭曦。

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▲丹麥名將安賽龍。（圖／達志影像／美聯社）

安賽龍在香港賽決賽以21比9、21比12碾壓世界第28的雷蘭曦，不過雙方今日再戰，身為第2種子的「龍王」並沒有討到便宜，還陷入苦戰，他鏖戰了67分鐘，以19比21、21比17、16比21落敗，爆冷止步男單32強，代表地主出賽的雷蘭曦上演「復仇記」，終結了安賽龍的衛冕美夢。

值得一提的是，除了安賽龍之外，男單前4種子只有「頭號種子」球王石宇奇順利晉級16強，第3種子馬來西亞一哥李梓嘉敗給日本渡邊航貴，地主第4種子李詩灃則不敵台灣一哥周天成。