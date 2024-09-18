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抗議自打球判出局！奧圖維「脫鞋脫襪」被驅逐出場

實習記者李立祥／綜合報導

太空人明星二壘手奧圖維（Jose Altuve）今（18日）對陣教士的比賽中與主審米勒（Brennan Miller）爭執，氣到「脫鞋脫襪抗議」，因此被驅逐出場，終場太空人在延長第10局以4比3獲勝。

事發在9局上，2隊3比3平手，奧圖維在2出局二壘有人時上場打擊，敲出三壘方向滾地球遭刺殺出局，成為該局最後1個出局數。但奧圖維馬上對這個判決提出異議，「這是一個界外球，很明顯我被擊中了。」

不過主審米勒不採信，太空人主帥艾斯帕達（Joe Espada）這時也上場理論，而奧圖維則在一旁脫下左腳的鞋子和襪子，向米勒展示球擊中的位置，但米勒還是將他趕出場。

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奧圖維賽後表示，「我們總是等待這樣的時刻，總是準備好在這樣的時刻擊出關鍵安打。如果那時擊出安打，我們就直接贏了，事實就是他們奪走了我的機會，這讓我非常生氣。」

艾斯帕達則表示，「這是一個界外球，你看這球就是擊中腳的飛行路徑。我不懂，這已經是今年第2次了，我對裁判們非常尊重，他們很努力，但場上有4個裁判，你應該能看清楚那球，他們做了錯誤的判決。」

這是奧圖維生涯第3次被驅逐出場，也是本季第2次。上一次是在當地時間6月30日，當時太空人對陣大都會，當時他似乎也是將球擊中了腳，但被判定為比賽進行球，結果被刺殺出局。

▲太空人奧圖維（Jose Altuve）「脫鞋脫襪抗議」。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人奧圖維（Jose Altuve）「脫鞋脫襪抗議」。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球太空人奧圖維抗議

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