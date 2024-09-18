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史上最狂！拜仁歐冠單場進9球　凱恩「大四喜」創紀錄卻警告隊友

記者游郁香／綜合報導

2024-25賽季歐洲冠軍足球聯賽今(18)日點燃戰火，德甲強權拜仁慕尼黑首輪對上克甲球隊札格瑞布迪納摩，拜仁單場狂進9球，刷新歐冠史上單場最多進球紀錄，當家前鋒凱恩(Harry Kane)包辦了4球，成為首位在歐冠上演「大四喜」的英格蘭球員，刷新多項紀錄。

拜仁在歐冠首輪賽事展現驚人火力，當家前鋒凱恩3度執行12碼罰球都把握住，加上第57分鐘的補射破網，個人單場包辦了4顆進球，他成了首位在歐冠賽事中締造「大四喜」的英格蘭球員，也是第1位在歐冠完成「12碼帽子戲法」的選手。

31歲的凱恩在歐冠累計33球，正式超越傳奇前輩魯尼(Wayne Rooney)的30球，締造英格蘭球員在歐冠史上最多進球紀錄。

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▲▼拜仁慕尼黑當家前鋒凱恩在歐冠首輪完成大四喜 。（圖／路透）

▲拜仁慕尼黑當家前鋒凱恩在歐冠首輪完成大四喜 。（圖／路透，下同）

談到刷新魯尼的紀錄，凱恩謙虛表示，「每當你能和魯尼一起被提及，這意味著你做得很好。他是最偉大的英格蘭球員之一，也是比賽中最好的球員之一，這是一個很棒的成就。」

拜仁最終在多達5名球員有進球紀錄之下，以9比2大勝札格瑞布迪納摩，單場狂進9球也寫下歐冠史上單場最多進球紀錄。不過凱恩賽後警告隊友，如果團隊下半場繼續慢熱，「很可能會受到懲罰」，他們這一戰一度在下半場開始不久的2分鐘內丟了2球。

「這是一場精彩的比賽。上半場我們表現得非常好，把握住機會。我們下半場開局不是很好，必須從中吸取教訓。今天我們僥倖逃過了下半場開始的糟糕表現，但對陣頂級對手時，我們可能會因此付出代價。」

▲▼拜仁慕尼黑當家前鋒凱恩在歐冠首輪完成大四喜 。（圖／路透）

關鍵字： 足球歐冠拜仁慕尼黑凱恩魯尼英格蘭

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