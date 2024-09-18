鍾欣凌、胡智爲明天相認！助陣統一獅臺語主題日挑戰台語播報

▲鍾欣凌現身台南棒球場，挑戰台語賽前播報與胡智爲姊弟相認 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

金鐘視后鍾欣凌受邀出席9月19日統一獅「棒球哇咧獅臺語攏ê通」主題日，為2024臺南臺語月「臺語起磅(khí-pōng)！」活動增添星光，屆時也要和「弟弟」胡智爲相認。

2024臺南臺語月於九月在台南熱鬧展開，推出五大系列活動，包括「開幕復古派對市集」、「智識學堂」、「市井潮語」、「行入臺南舊光景」和「棒球哇咧獅」。其中，「棒球哇咧獅」活動將在9月19日台南棒球場舉行，當日賽事對戰傳統勁旅中信兄弟，邀請台南鄉親共襄盛舉。

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賽前特別邀請台語金曲歌王謝銘祐獻唱，包括2013年為獅隊創作的「哇咧獅」。適逢統一獅隊史35週年，這場演出將帶領觀眾重溫台語歌曲的魅力。

值得一提的是，日前因與胡智爲撞臉而引發網路熱議的鍾欣凌，將在比賽當天與胡智為首度見面，進行「姊弟相認」，並擔任開球嘉賓。球團也邀請鍾欣凌擔任賽前先發名單播報，為球迷帶來獨特的台語體驗。歡迎大家進場，一同參與充滿台語文化與趣味的「棒球哇咧獅·臺語攏ê通」主題日活動。

本次活動主視覺延伸「臺語起磅(khí-pōng)！」結合「哇咧獅」，由萊恩吉祥物塗鴉創作，充滿在地文創風格，並特別準備「2024臺南臺語月Ｘ統一獅杯墊」，每組四款。9.19持當日賽事進場前4000位球迷朋友均可獲得一份，數量有限換完為止。

▲台語金曲歌王謝銘祐獻唱 。（圖／統一獅提供）