運動雲

>

WTT點名3崛起桌壇新星　看好「柚子同學」高承睿前進世界前20

▲▼柚子同學高承睿。（圖／翻攝自WTT官網）

▲高承睿排名狂升8名。（圖／翻攝自WTT官網）

記者游郁香／綜合報導

「柚子同學」高承睿上周在WTT澳門冠軍賽連退排名在自己前面的3位名將，挺進最終4強，儘管最終沒能取得決賽門票，仍進帳350的積分，本周世界排名狂升8位，來到生涯最佳的第23，成為WTT官方點名的3大崛起新星之一，「從各方面來看，高承睿似乎正快速邁向世界前20名。」

高承睿的世界排名在去年11月首度超越「師父」莊智淵，躍居台灣二哥，他今夏首度征戰奧運就打進男單16強，接著馬不停蹄連打了3站賽事，首站祕魯利馬挑戰賽意外首輪敗北，第2站阿拉木圖挑戰賽挺進8強，第3站澳門冠軍賽雖是遞補參賽，他打出了生涯代表作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「柚子同學」高承睿下周世界排名將創個人新高 。（圖／翻攝自WTT官網）

▲「柚子同學」高承睿被點名是桌壇竄起的3位新星之一 。（圖／翻攝自WTT官網）

年僅19歲的高承睿連續打退過去從沒贏過的南韓名將安宰賢、世界第7的中國好手林高遠，並且報了巴黎奧運的一箭之仇，以3比2逆轉擊敗瑞典「六角戰士」莫雷加德，對方是本屆奧運男單銀牌得主。儘管「柚子同學」4強賽以2比4不敵德國華裔「直拍橫打」好手邱黨，仍收穫了350的積分。

高承睿本周世界排名狂升了8個名次，來到生涯最佳的第23，「柚子同學」與在澳門冠軍賽封王的中國新星林詩棟、日本20歲女將大藤沙月被WTT點名是3位崛起的桌壇新星。

▲▼「柚子同學」高承睿下周世界排名將創個人新高 。（圖／翻攝自WTT官網）

▲WTT看好「柚子同學」高承睿持續往世界前20名邁進 。（圖／翻攝自WTT官網）

WTT指出，高承睿在這個排名周期內參加了24場WTT賽事，2度打進WTT系列賽8強，最近更闖入冠軍賽級別的準決賽，「這樣的投入帶來回報，經驗正在轉化為成績和排名的提升。」WTT好看他繼續提升排名，「從各方面來看，高承睿似乎正快速邁向世界前20名。」

關鍵字： WTT桌球高承睿澳門冠軍賽柚子同學

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

不甘追隨！平野引薦丹尼爾突破美日框架　描繪台灣棒球新藍圖

不甘追隨！平野引薦丹尼爾突破美日框架　描繪台灣棒球新藍圖

道奇9:11輸球魔術數字消失　大谷翔平48轟再創亞洲紀錄

道奇9:11輸球魔術數字消失　大谷翔平48轟再創亞洲紀錄

「我手還在發抖...」幸運女球迷接到大谷第48轟：絕對不賣！

「我手還在發抖...」幸運女球迷接到大谷第48轟：絕對不賣！

丹尼爾引領打擊革命　看好宋晟睿天花板：揮棒速度可以更快

丹尼爾引領打擊革命　看好宋晟睿天花板：揮棒速度可以更快

賣掉持有超過20年獨行俠的原因　庫班：我喜歡顛覆現狀

賣掉持有超過20年獨行俠的原因　庫班：我喜歡顛覆現狀

鄭宗哲升上3A！離大聯盟僅一步之遙

鄭宗哲升上3A！離大聯盟僅一步之遙

中國賽大爆冷！2屆奧運金牌安賽龍首輪出局　遭「復仇」衛冕夢碎

中國賽大爆冷！2屆奧運金牌安賽龍首輪出局　遭「復仇」衛冕夢碎

大谷翔平追逐「50－50」　前隊友「神鱒」：他會達成的

大谷翔平追逐「50－50」　前隊友「神鱒」：他會達成的

史上最速40-40紀念球上架！大谷翔平傳奇一擊待價而沽

史上最速40-40紀念球上架！大谷翔平傳奇一擊待價而沽

大谷季後賽投球？羅伯斯暗示引爭議　美媒：應解雇相關人員

大谷季後賽投球？羅伯斯暗示引爭議　美媒：應解雇相關人員

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

熱門新聞

不甘追隨！平野引薦丹尼爾突破美日框架　描繪台灣棒球新藍圖

道奇9:11輸球魔術數字消失　大谷翔平48轟再創亞洲紀錄

「我手還在發抖...」幸運女球迷接到大谷第48轟：絕對不賣！

丹尼爾引領打擊革命　看好宋晟睿天花板：揮棒速度可以更快

賣掉持有超過20年獨行俠的原因　庫班：我喜歡顛覆現狀

鄭宗哲升上3A！離大聯盟僅一步之遙

讀者回應

﻿

熱門新聞

1平野引薦丹尼爾　描繪台灣棒球新藍圖

2道奇魔術數字消失　大谷48轟再創紀錄

3女球迷接到大谷全壘打：手還在抖

4丹尼爾掀打擊革命　激發宋晟睿天花板

5庫班談賣掉持有超過20年獨行俠的原因

最新新聞

1戴資穎忍傷拚中國賽無緣16強

2整併專任教練考核　體育署1個月定案

3中國賽大爆冷！奧運金牌安賽龍首輪出局

4三流到A組　周思齊回母校捐贈30萬

5奧圖維「脫鞋脫襪」被驅逐出場

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

張志豪開轟「解鎖陳禹勳」曝曾與太太討論　追趕蘇緯達代打轟

徐若熙飆生涯最速158　葉總：他豁出去了！還有A級投手期待

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

蔡依林台上被煙嗆到「到幕後狂按XD」　見自己現身大螢幕「害羞躲起來」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366