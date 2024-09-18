WTT點名3崛起桌壇新星　看好「柚子同學」高承睿前進世界前20

▲高承睿排名狂升8名。（圖／翻攝自WTT官網）

記者游郁香／綜合報導

「柚子同學」高承睿上周在WTT澳門冠軍賽連退排名在自己前面的3位名將，挺進最終4強，儘管最終沒能取得決賽門票，仍進帳350的積分，本周世界排名狂升8位，來到生涯最佳的第23，成為WTT官方點名的3大崛起新星之一，「從各方面來看，高承睿似乎正快速邁向世界前20名。」

高承睿的世界排名在去年11月首度超越「師父」莊智淵，躍居台灣二哥，他今夏首度征戰奧運就打進男單16強，接著馬不停蹄連打了3站賽事，首站祕魯利馬挑戰賽意外首輪敗北，第2站阿拉木圖挑戰賽挺進8強，第3站澳門冠軍賽雖是遞補參賽，他打出了生涯代表作。

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▲「柚子同學」高承睿被點名是桌壇竄起的3位新星之一 。（圖／翻攝自WTT官網）

年僅19歲的高承睿連續打退過去從沒贏過的南韓名將安宰賢、世界第7的中國好手林高遠，並且報了巴黎奧運的一箭之仇，以3比2逆轉擊敗瑞典「六角戰士」莫雷加德，對方是本屆奧運男單銀牌得主。儘管「柚子同學」4強賽以2比4不敵德國華裔「直拍橫打」好手邱黨，仍收穫了350的積分。

高承睿本周世界排名狂升了8個名次，來到生涯最佳的第23，「柚子同學」與在澳門冠軍賽封王的中國新星林詩棟、日本20歲女將大藤沙月被WTT點名是3位崛起的桌壇新星。

▲WTT看好「柚子同學」高承睿持續往世界前20名邁進 。（圖／翻攝自WTT官網）

WTT指出，高承睿在這個排名周期內參加了24場WTT賽事，2度打進WTT系列賽8強，最近更闖入冠軍賽級別的準決賽，「這樣的投入帶來回報，經驗正在轉化為成績和排名的提升。」WTT好看他繼續提升排名，「從各方面來看，高承睿似乎正快速邁向世界前20名。」