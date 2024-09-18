曝「嘴綠」格林讓他最怒的事　柯爾難忘那拳：賽季變得非常艱難

Steve Kerr on when he was most angry with Draymond Green:



“There’s a lot of examples,” Kerr said. “I think for sure, the Jordan Poole incident... He crossed the line with Jordan and he knows it, he knew it immediately. It made that season incredibly difficult for everybody.… pic.twitter.com/yfPddbLRXV — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) September 17, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士悍將格林(Draymond Green)是「柯瑞(Stephen Curry)體系」不可或缺的關鍵人物，但他屢次情緒失控釀禍，上季更因使出「鎖喉功」和揮拳，一度遭無限期禁賽。灣區主帥柯爾(Steve Kerr)最近被問到，格林讓他最生氣的時刻，他直言有很多「例子」，「最明顯的是普爾(Jordan Poole)事件。」

▲勇士主帥柯爾公開格林讓他感到最生氣的時刻。（圖／CFP）

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勇士2022年在不被看好之下奪冠，當時「浪花小弟」普爾起了重要作用，未料格林在2022-2023賽季開打前夕，在訓練時揮拳揍了普爾，灣區曾牢不可破的化學效應出現裂痕，衛冕之旅在季後賽次輪就告終，該季表現掙扎的普爾，也在2023年夏天被交易到巫師，讓不少球迷感到震驚。

普爾曾被視為灣區的「未來基石」之一，勇士在2022年夏天以4年1.28億美元與他續約，雙方卻在隔年就分道揚鑣。離開勇士體系的普爾在巫師的首個賽季僅繳出場均17.4分，創下個人近3季新低，他的職業態度也受到質疑，他的4年合約被評為聯盟「最雷」合約之一。

▲昔日灣區浪花小弟普爾。（圖／CFP）

格林當初那一拳恐如「蝴蝶效應」般，改變後來很多事情的走向。勇士主帥柯爾最近被問到，格林讓他最生氣的時刻，他毫不猶豫指出是「普爾事件」，「他(格林)在那件事上越界了，他自己也知道，當下就知道了。那個賽季對所有人來說都變得非常艱難。這個故事已經被反覆提起過很多次，但那大概是我最生氣的時候。」

格林與普爾的衝突不僅是兩人之間的問題，也改變了勇士的發展方向，團隊在那之後努力修補關係，希望能重拾開心的氛圍，幾名新星新賽季都被寄予厚望，如上季入選年度新秀第1隊的後衛波傑姆斯基(Brandin Podziemski)。

▲勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）